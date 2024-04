Micky van de Ven ongelukkig tegen Newcastle United: Twee tegengoals in twee minuten

Micky van de Ven kende zaterdag een ongelukkige eerste helft met Tottenham Hotspur tegen Newcastle United. De Nederlander wordt binnen twee minuten twee keer uitgekapt waardoor Spurs op 2-0 achterstand kwam.

Bij de eerste tegentreffer glijdt Van de Ven ongelukkig uit, na een schijnbeweging van Alexander Isak die de openingstreffer maakte. Slechts enkele seconden later werd Van de Ven opnieuw te kijk gezet, ditmaal werd gescoord door Anthony Gordon. De regie kon die twee snel opeenvolgende doelpunten niet eens bijhouden, daarom was de 2-0 bijna niet live te zien.

In de tweede helft scoorde Isak nogmaals. In de slotfase van de wedstrijd scoorde ook Fabian Schar, op aangeven van Gordon, waardoor Newcastle met 4-0 won in eigen huis. Van de Ven staat met Spurs momenteel vijfde in de Premier League. Door de drie punten voor Newcastle zaterdag neemt de ploeg de zesde plek van Manchester United over.

Van de Ven maakte dit seizoen indruk in de Engelse competitie met zijn snelheid en goede slidings. Na de wedstrijd afgelopen week stelde analyticus Jamie Redknapp nog dat de 22-jarige verdediger misschien wel net zo goed kan worden als Virgil van Dijk.