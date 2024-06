Miroslav Klose vindt nieuwe club: WK-topscorer aller tijden wordt trainer in thuisland

Miroslav Klose start aan een nieuw hoofdstuk van zijn trainerscarrière. De topspits van weleer gaat aan de slag bij 1. FC Nürnberg, dat uitkomt op het tweede niveau in Duitsland. Het is zijn tweede klus als hoofdtrainer, ruim een jaar nadat zijn eerste karwei een flinke tegenvaller bleek.

Na zijn carrière als speler werd Klose assistent-trainer van Joachim Löw bij de nationale ploeg van Duitsland. Vervolgens bekleedde de WK-topscorer aller tijden functies als jeugdtrainer en assistent-trainer bij zijn oude club Bayern München, tot Rheindorf Altach in de zomer van 2022 hem klaar achtte voor een dienstverband als hoofdtrainer.

Ontslag

Het avontuur in Oostenrijk pakte echter niet uit zoals beide partijen hadden gehoopt. Klose en zijn ploeg waren in maart 2023 terug te vinden op de laatste plaats van de hoogste Oostenrijkse divisie. Reden voor de club om de oud-spits te ontslaan. De club wist zich zonder Klose nog te handhaven.

'Geobsedeerde coach'

Ruim een jaar later gaat de Duitser het dus opnieuw proberen, ditmaal in zijn thuisland. Kersverse directeur Joti Chatzialexiou is onder de indruk van zijn nieuwe trainer, vertelt hij op de clubwebsite. "Miro is een uiterst op details geobsedeerde coach", vertelt hij. "Hij heeft niet alleen veel meegemaakt en meegenomen uit zijn succesvolle spelerscarrière, maar ook een duidelijk idee ontwikkeld als coach." Volgens Chatzialexiou weet Klose wat ervoor nodig is om succes te behalen op het veld en in de kleedkamer.

Klose is ook enthousiast over de samenwerking. "Traditie, passie, oprecht werk en geweldige fans - dit zijn dingen die ik associeer met 1. FC Nürnberg." Hij was daarom naar eigen zeggen direct gegrepen door de kans om trainer te worden bij de club. "De club heeft met haar jeugdopleiding een mooie basis waarop we verder willen bouwen."

1. FC Nürnberg is sinds de degradatie uit de Bundesliga van 2019 een middenmoter op het tweede niveau van Duitsland. Afgelopen seizoen eindigde de club op de twaalfde plaats.