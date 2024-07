Strijd barst los tussen Nederland en Turkije in kwartfinale: dit zijn de plussen en minnen voor Oranje

Gezien de wereldranglijst en de statistieken gaat Nederland als favoriet de kwartfinale in tegen Turkije. Oranje heeft in potentie het beste team, maar heeft natuurlijk nogal wisselvallende resultaten geboekt. Turkije is een echt vechtland, dat nooit opgeeft. Dit zijn de plussen en minnen van Oranje tegen Turkije.

De verwachtingen voor deze kwartfinale zijn hoog: een zinderend voetbalgevecht. Nederlande kende de Slag om Neurenberg, Nederland kende de historische penaltyreeks met de keeperswissel op het WK in 2014. Het zijn een paar kwartfinales die iconisch zijn voor Nederland. Dit kan er net zo één worden. Nederland heeft veel om in de strijd te gooien, maar de Turken gooien hun volledige trots in de strijd. Nederland zal daar iets anders tegenover moeten zetten.

'Als je naar de stand en statistieken kijkt, dan moet Nederland gewoon naar de halve finale' Aron Kleeven blikt met voetbalverslaggever Rick Kraaijeveld vooruit op de aanstaande kwartfinale van Nederland tegen Turkije.

De allereerste plus is natuurlijk de gouden pik van Ronald Koeman. De bondscoach straalt een bepaalde mate van geluk uit over dit team, dat is ongekend. Telkens is er wel iets aan de hand bij de tegenstander en over het speelschema nog maar niet te spreken. De dag voor de wedstrijd zag Nedreland dat gastland Duitsland van Spanje verloor en speelde Frankrijk tegen Portugal. Twee helse kwartfinales, de kant van Nederland is wat dat betreft een stuk gunstiger.

Maar ook dus de rust bij de tegenstander, daar heeft Koeman ook steeds geluk mee. Tegen Polen was topspits Robert Lewandowski ineens geblesseerd, bij Frankrijk brak Kylian Mbappé z'n neus en kon hij niet meedoen. En nu is er bij Turkije veel onrust. Wat dat betreft heeft de ploeg van Koeman steeds een rustigere voorbereiding op een wedstrijd dan de tegenstander. Nee, Koeman heeft wat dat betreft veel geluk. En indirect natuurlijk heel Nederland.

Het volgende pluspunt van Nederland is de fitheid en de breedte van de bank. De Turken hebben meer kilometers gelopen dan de Nederlanders en zagen er tegen Oostenrijk niet lekker uit aan het einde. Ze waren bekaf, waar je dat bij Nederland niet echt ziet. Er zijn wat kleine pijntjes en spierpijn, maar dat is allemaal goed te managen.

Daarbij is de kwaliteit die Oranje op de bank heeft groter dan bij Turkije. Daar zijn overigens ook drie spelers geschorst, waardoor de bank sowieso krapper is dan die van Nederland. Een groot voordeel dus voor Koeman die best wat wapens op de bank heeft zitten. Denk aan Weghorst die in de laatste minuten altijd nog wat kan creëren, zoals hij heeft laten zien tegen Polen.

Minpunten Oranje

De strijd die de Turken leveren, alsof er niets anders op de wereld is, heerst een stuk minder bij Nederland. Daar is Nederland te technisch voor. Er zijn weinig spelers bij Nederland die een actie à la Nigel de Jong tegen Xabi Alonso zouden kunnen doen.

Bij de Turken zijn er wel zes die dat zouden kunnen doen. Nederland moet dus vooral zorgen niet in dat spel mee te gaan, zoals Denzel Dumfries vertelde op de persconferentie. Hij is zelf een van de meest energieke spelers van Nederland en zei dat hij moest 'focussen om de controle te bewaren'.

De fans in het stadion zullen deze mentaliteit ook overbrengen. De verwachting is dat de Turkse fans in grote getalen in het stadion zullen zijn. Dat kan voor de tegenstander van Oranje als rode lap voor een stier werken, Nederland moet juist voetballend dat spel weg zien te werken. "Zolang je de bal houdt, krijg je het publiek stil", zei bondscoach Ronald Koeman uit eigen ervaring. Dat zijn belangrijke woorden om te onthouden zaterdag.

Een laatste minpunt kan zijn is dat er bij sommige spelers een schorsing boven het hoofd hangt. Donyell Malen, Dumfries en Jerdy Schouten staan 'op scherp'. Twee van de drie werd ernaar gevraagd en zowel Dumfries als Schouten zei dat het ze niet uitmaakt. Schouten: "Het gaat erom dat Nederland doorgaat. Als ik 'm moet pakken, dan pak ik hem."

Dumfries had ongeveer dezelfde woorden. Of dat waar is, valt te betwijfelen. Je denkt er toch over na, maar voor de bühne is het logisch dat ze dat zeggen. Een bepaalde mate van voorzichtigheid kruipt er toch al snel in.

