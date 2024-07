Turkije mag niet in de schaduw van Oranje staan: dit zijn de spelers van de tegenstander op het EK waard

Turkije is zaterdag de tegenstander van het Nederlands elftal, in de kwartfinale van het EK en de Turken hebben een paar absolute topspelers, maar ook wat onbekendere. Qua marktwaarden komt er echter geen enkele voetballer in de buurt van de Nederlandse collega.

Xavi Simons heeft volgens Transfermarkt.nl de hoogste marktwaarde van het Nederlands elftal: tachtig miljoen euro. Daarmee staat hij op de 24e plek van duurste spelers ter wereld. Daar komt de beste speler van Turkije lang niet aan: Hakan Calhanoglu is met 45 miljoen euro de duurste Turk.

Overigens is dat wél een knappe prestatie van de middenvelder van Inter. De 30-jarige Calhanoglu zag zijn waarde de afgelopen periode alleen maar stijgen, iets wat ongebruikelijk is voor iemand van zijn leeftijd. Toen hij bij Inter kwam in 2021, was hij dertig miljoen waard. Calhanoglu vond zichzelf opnieuw uit bij Inter als defensieve middenvelder.

Dit is de scheidsrechter bij Nederland - Turkije: beruchte Fransman leidt kwartfinale EK De UEFA heeft de scheidsrechter bekendgemaakt voor Nederland - Turkije in de kwartfinale van het EK. De Fransman Clément Turpin fluit het duel.

Alleen twee talenten met 'hoge' waarde

Na Calhanoglu zakt de waarde flink: talenten Kenan Yildiz (19) en Arda Güler (19) zijn dertig miljoen waard. De in Nederland geboren Orkun Kökçü en Ferdi Kadioglu volgen daarna met 27 en 21 miljoen. Waar er bij Turkije vijf spelers meer dan twintig miljoen waard zijn, daar zijn dat er bij Nederland liefst zeventien. Ook hebben er zes Nederlanders een hogere marktwaarde dan de 45 miljoen van Calhanoglu.

Meevaller voor Oranje richting clash met Turkije op EK: 'Dat is voor Turkije echt een groot gemis' Uğur Yildirim kan niet wachten tot het zaterdagavond is. Dan speelt 'zijn' Nederland tegen 'zijn' Turkije. Het hart van de in Nederland geboren en getogen Yildirim klopt voor Turkije, maar hij hoopt vooral op een geweldige pot. Met uiteindelijk een zege voor underdog Turkije.

De Turkse selectie herbergt ook wat oudere spelers en daar komt naar boven dat marktwaarden niet alles zeggen. Zo was keeper Mert Günok dé uitblinker tegen Oostenrijk met 'de mooiste redding van het toernooi' in de blessuretijd van de achtstefinalewedstrijd, maar hij is vanwege zijn leeftijd (35 jaar) slechts 1,2 miljoen euro waard. Ter vergelijking: de 34-jarige Daley Blind heeft een marktwaarde van drie miljoen euro.

Ongeloof bij Oostenrijkers over mislopen kwartfinale met Oranje én over Turkse doelman: 'Zo wordt het wel heel moeilijk' Bondscoach Ralf Rangnick kan niet geloven dat het EK er voor Oostenrijk op zit na de 2-1-nederlaag tegen Turkije. "Dit was onze kans om door te gaan en in de kwartfinale tegen Nederland te spelen. Ik kan het niet geloven. We dachten dat we onze reis nog zouden voortzetten", reageerde Rangnick.

Ahmetcan Kaplan

Last but not least is Ahmetcan Kaplan nog interessant om te benoemen. De 21-jarige centrale verdediger van Ajax debuteerde in de tweede seizoenshelft van afgelopen seizoen eindelijk voor de Amsterdamse club, na lang blessureleed. De elf wedstrijden in de Eredivisie leverden hem direct een plek in de Turkse selectie op, maar hij maakte nog geen minuten. Kaplans marktwaarde wordt momenteel op tien miljoen geschat.

Deze spelers van Oranje staan op scherp tegen Turkije en moeten oppassen in de kwartfinale van het EK Nederland plaatste zich dinsdag voor de kwartfinales van het EK. Oranje moet daarin volle bak gaan om de laatste vier te bereiken, maar een aantal spelers moeten oppassen. Zij missen bij een gele kaart in de kwartfinale tegen Turkije de eventuele halve finale.

Alles over het EK voetbal

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.