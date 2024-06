Xavi Simons poeslief voor scheidsrechter ondanks afgekeurde goal tegen Frankrijk

Xavi Simons had dé matchwinner kunnen worden bij Nederland - Frankrijk op het EK. De middenvelder van Oranje dacht in de 70e minuut de 1-0 te maken, maar de grensrechter, scheidsrechter en VAR zagen het anders. Simons zelf kon zich wel vinden in de beslissing.

"Uiteindelijk maakt de nieuwe technologie, de VAR, deze beslissing. Ik kan er veel over zeggen, maar je verandert er niets meer aan. Het is een keuze van de scheidsrechter", waren de verstandige woorden van de hoofdrolspeler zelf bij de NOS.

Dit is waarom het doelpunt van Xavi Simons tegen Frankrijk werd afgekeurd Het was groot feest bij het Nederlands elftal toen Xavi Simons de 1-0 leek te maken op het EK tegen Frankrijk. De Engelse grensrechter gooide echter roet in het eten door de vlag de lucht in te steken voor buitenspel. Scheidsrechter Anthony Taylor had minutenlang contact met de VAR en besloot dat het doelpunt inderdaad niet telde. Maar waarom werd het doelpunt van Simons afgekeurd?

Belangrijk punt

De persoon die Simons mediatraining heeft gegeven, kan trots zijn op zijn pupil. Hij reageerde keurig op iedere vraag van verslaggever Jeroen Stekelenburg. "Het belangrijkste was de teamprestatie", concludeerde hij na afloop. "We kenden de kwaliteiten van Frankrijk. Veel over gesproken, veel op getraind. Je pakt een punt en dat is ook belangrijk met het oog op Oostenrijk."

Drama Xavi Simons: dit riep hij naar scheidsrechter voor afgekeurde goal tegen Frankrijk Xavi Simons dacht Nederland op voorsprong te zetten tegen Frankrijk, in de tweede groepswedstrijd van het EK. Nota bene in Leipzig scoorde de middenvelder in de rebound. Maar... de vlag ging omhoog: buitenspel. Daar was Simons het zichtbaar niet mee eens. Hij maakte het met gebaren en woorden duidelijk.

"Het kan altijd beter", was het oordeel van Simons. "Maar we moeten ook trots zijn op elkaar dat we allemaal ons best doen", voegde hij eraan toe. "Blij met hoe het team heeft gestreden. Nu is het belangrijkste gewoon Oostenrijk en doorgaan."

Vertrouwde positie

Simons speelde tegen Frankrijk in een voor hem bekend stadion en een voor hem bekende plek. Hij fungeerde als voorste middenvelder. "Om eerlijk te zijn de positie waar ik het meest heb gespeeld, waar ik me het meest thuis en comfortabel voel", zei hij. "Een extra motivatie om in dit stadion te spelen, omdat ik een fantastisch jaar hier heb gehad. Vooral tegen zo’n tegenstander."

Man van de wedstrijd redt punt Nederlands elftal, flop beleeft moeizaam EK: dit zijn de rapportcijfers van Oranje Nederland - Frankrijk was een wedstrijd (0-0) met grote belangen. Binnen Oranje waren ditmaal duidelijkere verschillen te zien dan tegen Polen (2-1 winst). Er viel één iemand overduidelijk door de mand en de man van de wedstrijd hield Nederland tot twee keer toe in leven. Dit zijn de rapportcijfers van het Nederlands elftal.

Achtste finales EK voetbal

Dankzij het gelijkspel (0-0) staat Nederland na twee duels op vier punten, net als Frankrijk. De volgende opponent Oostenrijk (aanstaande dinsdag) staat op drie punten en Polen is met nul punten de kansloze nummer laatst in Groep D. Nederland en Frankrijk zijn al nagenoeg zeker van een plek bij de laatste zestien op het EK.

Alles over EK voetbal

