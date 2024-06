Veel gegil en gelach van Oranje-vedettes, Ronald Koeman trekt gordijn letterlijk dicht op training

Ronald Koeman verlangde technisch vernuft van zijn spelers op de training van dinsdag. Na de familiedag op maandag was het weer hard werken geblazen. Maar de lol zat er nog goed in. De training was wel écht besloten. De gordijnen gingen dicht, zodat er niks te zien was van buitenaf.

De Oranjeselectie volgde een heel behendigheidsparcours deze ochtendtraining. Inworpen, dribbelen, hooghouden, stiffies, het had alles. Het zorgde voor veel lachende gezichten. De vedettes waanden zich weer eventjes pupillen. Dat moet ook wel eens even lekker zijn op het EK.

Spelers Nederlands elftal over meedoen Kylian Mbappé, mét gebroken neus: 'Dat is niet prettig voetballen' De spelers van het Nederlands elftal zagen maandagavond dat Kylian Mbappé met een neusblessure naar de kant moest tijdens het EK-duel Frankrijk - Oostenrijk. Het zou een aderlating zijn voor Frankrijk als de sterspeler niet mee kan doen tegen Nederland, al verwacht Tijjani Reijnders dat het wel meevalt.

Lachen en gillen

De selectie moest dribbelen door de pylonen, de bal over doeltjes wippen, schieten in een trampoline en de bal tussen hordes doorspelen. De keepers mochten niet meedoen, die deden hun eigen warming-up. De rondo bracht ook weer genoeg gekkigheid met zich mee. Bij het verlaten van het stadion hoorde je hard gelach en gegil van het veld komen. Met de sfeer zit het wel goed.

Kritiek na blessures Kylian Mbappé en Antoine Griezmann: 'Ik heb me daar wel aan geërgerd' "Ze kunnen nog geen tulbandje aanleggen", zegt voormalig toptrainer Aad de Mos over de Franse medische staf in onze videorubriek Toss van De Mos. De prijzenpakkende coach uit het verleden geeft tijdens het EK voetbal exclusief voor Sportnieuws.nl dagelijks zijn scherpe mening.

Grijze doeken

Bondscoach Ronald Koeman had geen zin in pottenkijkers van buitenaf. Via enkele ramen aan de buitenkant van het stadion kan men een stukje naar binnen kijken. Daarom is er besloten om de training helemaal dicht te gooien. Er werden gordijnen uitgerold zodat er niets te zien is door de ramen heen.

Training Nederlands elftal open voor familie: groot voetbalfeest met kinderen op het veld De training van maandagmorgen, een dag na de overwinning op Polen, was open voor familie. Vrijwel alle ouders, spelersvrouwen, kinderen en familie van stafleden waren aanwezig. Op die training zagen zij dat Brian Brobbey weer aanwezig was, maar hij trainde nog wel apart.

Duel met Frankrijk

Nog drie dagen en dan speelt Oranje het tweede EK-duel tegen Frankrijk. De selectie was weer compleet op de training, ook Brian Brobbey was er dus weer bij. Hij trainde maandag nog apart toen de heren naar een partijspel gingen, dat zal vermoedelijk nu ook zo zijn. Of Nederland Kylian Mbappé kan verwachten is nog onduidelijk. Franse media meldden maandag voor het eerst dat hij de wedstrijd niet gaat halen.

Alles over het EK

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.