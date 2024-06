'M'n kleintje weer gezien': familiedag Oranje bracht Bart Verbruggen en Tijjani Reijnders 'quality-time'

Tijjani Reijnders was dolgelukkig na de wedstrijd tegen Polen. Hij maakte zijn debuut op het EK en mocht de dag erna zijn kindje weer zien. Het was familiedag en hij heeft lekker kunnen bijtanken. Ook Bart Verbruggen, die eveneens zijn debuut maakte, is helemaal klaar voor Frankrijk. "We hebben mooi even quality-time gehad."

De familiedag was weer geslaagd voor Oranje de dag na de wedstrijd tegen Polen. Tijjani Reijnders kon weer even genieten van zijn familie. "Het was een leuke dag gister, ik heb genoten. Ik heb eventjes lekker bijgetankt, ik kon ook mijn kleine weer zien. Dus ik kan weer door nu", zei hij op een persmoment van Oranje.

'Rustig bijgetankt'

De andere speler die naast Reijnders op de persconferentie zat, Bart Verbruggen, kon ook genieten van familie. "Ik heb het ook prima gehad. Mijn familie was er, mijn moeder, broer en zijn vriendin en mijn vriendin waren er. Leuke dingen gedaan, even rustig bijgetankt. Ik voel me goed", zei de jonge doelman van Oranje. Er staat hem een zware klus te wachten tegen Frankrijk.

Mbappé

Verbruggen debuteerde voor Nederland tegen Frankrijk en incasseerde toen twee doelpunten van Mbappé. Of de sterspeler van Frankrijk erbij zal zijn, is nog onduidelijk. Hij brak zijn neus tegen Oostenrijk. " Ik wil altijd klaar staan om die ballen tegen te houden, dat zal tegen Frankrijk niet anders zijn."

Familiedag

Na de wedstrijd tegen Frankrijk zal er geen familiedag gepland zijn, dat komt pas weer na de wedstrijd tegen Oostenrijk. De spelers konden erg genieten van de familiedag, waar verschillende kinderen de show stalen. De dochters van Wout Weghorst speelden een mooi partijtje met de matchwinner tegen Polen. Maar ook Brian Brobbey en het kindje van Steven Bergwijn hadden mooie momenten op het veld.

