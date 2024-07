Opmerkelijke oproep van PSV op social media: 'Wie moeten wij naar Eindhoven halen?'

PSV is maandag begonnen met de voorbereiding op het seizoen 2024-2025. Het vorige seizoen was ijzersterk. De Eindhovense c;ub werd landskampioen en verloor slechts één competitieduel. Fris en vol stoute plannen verschenen de spelers 1 juli op de club.

Al voordat de kleine reün plaatsvond in Eindhoven, had PSV goed nieuws. Eind juni werd bekend dat Sergion Dest bij de landskampioen blijft. De verdediger, geboren in Almere en op landsniveau uitkomend voor de Verenigde Staten, was gehuurd van FC Barcelona. Hij is nu gekocht van de Spaanse gigant.

PSV verrast en houdt geblesseerde Sergino Dest toch langer in Eindhoven PSV heeft zich versterkt met Sergino Dest. De Amerikaan speelde het afgelopen seizoen al op huurbasis bij de Eindhovenaren, maar blijft ook na de zomer bij de landskampioen. Overigens zal het nog lang duren voordat PSV daadwerkelijk weer plezier aan de verdediger kan beleven.

EK 2024

Op X liet PSV enkele plaatjes zien van de arriverende spelers. Zo stond er bij een foto van Guus Til dat 'we zijn glimlach hebben gemist'. Sommige spelers moeten nog wat langer worden gemist, bijvoorbeeld omdat ze de Copa America of het Europees kampioenschap spelen.

Joey Veerman zit bijvoorbeeld met Oranje in Duitsland. In de groepsfase ging dat met vallen en opstaan, maar wie weet krijgt de middenvelder van Oranje-bondscoach Ronald Koeman in de knock-outfase een kans om zich te revancheren.

Tips voor transfers

Ook deed de 25-voudig landskampioen een opmerkelijke oproep op X. "De transferperiode is geopend! Wie moeten wij naar Eindhoven halen?", zo viel er te lezen. "Geef ons jouw ultieme tip voor Stewart door. Als jouw aanbeveling deze zomer PSV'er wordt maak jij kans op een reischeque." Dus als jij nog een groeibriljantje kent in de derde Franse divisie of op het trapveldje om de hoek, help dan technisch directeur Earnest Stewart een handje.

Sepp van den Berg

Wat transfers betreft: clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad weet wie PSV op het oog heeft om André Ramalho te vervangen: Sepp van den Berg. De Braziliaan Ramalho is transfervrij en vertrekt naar verwachting. Via X schrijft Elfrink dat de Brabanders ook achter Utrecht-verdediger Ryan Flamingo aan zitten.

Denk trouwens maar niet dat zo'n eerste trainingsdag vooral draait om bijpraten en lol maken. Elfrink weet dat de spelers gelijk aan de slag moeten "met onder meer de bekende piepjestesten. Onder anderen Boscagli, Benitez, Teze, Lozano, Til, De Jong en Drommel zijn terug en gaan weer aan de slag", tweet hij.