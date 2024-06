Opnieuw gaat het vreselijk mis bij een Oranje-international: Victoria Pelova ligt er maandenlang uit

Een drama voor Oranje-international Victoria Pelova. De middenveldster raakte vorige week in Finland tijdens een interland van de Oranje Leeuwinnen geblesseerd. Nu blijkt dat ze haar kruisband heeft afgescheurd en maandenlang niet kan voetballen.

Ze is zeker niet de eerste voetbalster die een ernstige kruisbandblessure oploopt. Eerder dit jaar werd Oranje-speelster Jill Roord al getroffen door deze veelvoorkomende blessure in het vrouwenvoetbal. Vivianne Miedema ontbrak vorig jaar lang door de kwetsuur.De KNVB spreekt van een herstel dat "maanden" gaat duren. Vaak duurt de revalidatie na zo'n blessure een half jaar tot een jaar. Volgens haar club Arsenal wordt Pelova geopereerd en zal ze "voor langere tijd" aan de kant staan.

Oranje moet zich zonder onder anderen Pelova en Roord volgende maand in duels met Italië en Noorwegen zien te plaatsen voor het EK van volgend jaar. De ploeg van bondscoach Andries Jonker staat nu eerste in de poule. De beste twee landen plaatsen zich direct, anders volgt een herkansing in de play-offs. Lieke Martens is er ook niet meer bij, zij zwaaide vorige week af als international.

Onderzoek naar kruisbandblessures

Jonker en ook andere coaches en speelsters hebben al regelmatig hun zorgen geuit over het volle speelschema en de blessuregevoeligheid van speelsters. De interlandperiode waarin Pelova (25) geblesseerd raakte, volgde direct op het clubseizoen dat al vlak na het WK van afgelopen zomer was begonnen. De laatste tijd raken veel voetbalsters geblesseerd aan de kruisbanden. In Engeland wordt er de komende jaren extra onderzoek gedaan naar kruisbandblessures in het vrouwenvoetbal. Mogelijk lopen vrouwen tot wel zes keer meer risico op deze blessure dan de mannelijke collega's.