Luis Suárez en voormalig AZ-doelman redden Uruguay en pakken brons op Copa América

Met grote dank aan Luis Suárez en Sergio Rochet is Uruguay derde geworden op de Copa América. De ploeg van coach Marcelo Bielsa versloeg in de wedstrijd om de derde plaats in het Amerikaanse Charlotte Canada.

Rodrigo Betancur opende de score voor Uruguay in het Bank of America Stadium in Charlotte. Canada was door een treffer van Ismaël Koné nog in de eerste helft op gelijke hoogte gekomen en leek door een late treffer van Jonathan David de winst te pakken. Suárez trok de stand in de extra tijd echter weer gelijk.

In de noodzakelijke strafschoppenserie stopte voormalig AZ-doelman Sergio Rochet de inzet van Koné en raakte Alphonso Davies de lat. De vier strafschoppen van Uruguay gingen er allemaal in.

Argentinië en Lionel Messi

De finale tussen Argentinië en Colombia wordt in de nacht van zondag op maandag Nederlandse tijd gespeeld.

Argentinië kan de Copa América voor de zestiende keer gaan winnen. De wereldkampioen zou daarmee alleen recordhouder, worden omdat het dan een titel meer heeft dan Uruguay.

De Argentijnen wonnen de Copa in 2021 voor de vijftiende keer en werden in 2022 ook wereldkampioen. Met de derde toernooizege op rij evenaren ze de prestatie van Spanje dat in 2008 en 2012 Europees kampioen werd en in 2010 de wereldtitel veroverde.