Oranjekoorts stijgt tot grote hoogtes door heerlijke video vol legendes van Nederlands elftal

Het EK begint nu écht en daar maakt de KNVB gretig gebruik van. Om de Oranjekoorts nog even wat meer te laten stijgen, publiceerde de voetbalbond vrijdagochtend een heerlijke video vol legendes. Van Willem van Hanegem tot Edwin van der Sar en van Clarence Seedorf tot Giovanni van Bronckhorst. Kijk en geniet.

De video sluit maatloos aan bij de aankondiging van bondscoach Ronald Koeman, toen hij de definitieve selectie voor het EK oplas. In dezelfde stijl, in een schoolgebouw. Oftewel: De Hollandse School. Het filmpje begint met een fluitende Memphis Depay op de klanken van het Wij houden van Oranje van André Hazes. Daarmee is de toon direct gezet.

EK 2024 | Dit is de definitieve selectie van Oranje Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn definitieve selectie voor het EK voetbal bekend gemaakt. Daarmee zijn de 26 spelers bekend die afreizen naar Duitsland. Ian Maatsen en Joshua Zirkzee waren in eerste instantie niet opgeroepen, maar kwamen door blessures toch weer in beeld.

'Verliefd worden op Oranje'

In de video is te zien hoe Edwin van der Sar door de school loopt. "In het hart van het Nederlandse voetbal bereidt iedereen zich voor om weer verliefd te worden op Oranje deze zomer", zegt een vrouwelijke stem in het Engels, want Nederland heeft natuurlijk ook fans buiten de landsgrenzen. Mooie momenten flitsen voorbij, zoals de EK-winst in 1988 en die van 2017 van de Oranje Leeuwinnen.

Een vrouw, vriendin of single? Dit zijn de liefdes van alle spelers in de EK-selectie van Oranje Terwijl de spelers van het Nederlands elftal zich de komende weken vol moeten focussen op prestaties leveren op het EK voetbal in Duitsland, leven de vrouwen en vriendinnen van internationals intens met hen mee. Bekijk hier wie de 'WAG's' van Oranje zijn.

"Door de jaren heen heeft De Hollandse School veel iconische spelers voortgebracht. Die herinneringen maakten voor het leven. Allemaal in de geest van de Nederlandse grootmeesters", gaat de stem verder, wanneer er foto's te zien zijn van onder anderen Johan Cruijff, Wesley Sneijder, Dennis Bergkamp en nog vele andere Nederlandse toppers.

'Dit is de Hollandse School'

Nadat de gebroeders Ronald en Erwin Koeman een riedeltje hebben opgelezen, is het tijd voor De Hollandse School van nu. Met wat meer pit. Die wordt ingezet door een knipoog van Memphis Depay. Maar wat maakt het echt zo bijzonder? "Dat ondanks ze zo hard voor zichzelf zijn ze maar een klein vonkje nodig hebben om het hele land op zijn kop te zetten." En de belangrijkste les op De Hollandse School? "Geschiedenis", aldus bondscoach Ronald Koeman. "Want die schrijf je samen."

Alles over Oranje en het EK voetbal

Bekijk op onze speciale EK-pagina al het laatste nieuws rond Oranje en andere landen. Check verder ook alle selecties, groepsindelingen en de wedstrijden.