Oranjeselectie bijna compleet: nieuwe speler meldt zich maandagmorgen op training in Zeist

De selectie van Oranje is nu echt bijna compleet. Maandagmorgen heeft zich een nieuwe speler bij de selectie gevoegd. Donyell Malen, die zaterdag nog de Champions Leaguefinale speelde, verscheen op de training in Zeist. Er moeten zich nog twee spelers melden bij Oranje en dan is de selectie compleet.

De training van maandagmorgen werd door 23 spelers afgewerkt, waar dit eerder nog met 22 spelers gebeurde. Donyell Malen heeft zich gemeld in Zeist nadat de verplichtingen bij Dortmund voorbij waren.

Verloren Champions Leaguefinale

De spits viel in de Champions Leaguefinale tegen Real Madrid in rond de 80e minuut. Real stond toen met 1-0 voor, Malen kon niet meer voorkomen dat het ook nog 2-0 werd voor Real Madrid. Nu kan alle focus dus op Oranje.

Frenkie De Jong traint apart

Het is voor Ronald Koeman nu nog wachten op twee spelers voordat zijn selectie volledig compleet is. Teun Koopmeiners en Tijjani Reijnders komen vrijdag pas aan bij Oranje. Zij hebben nu nog verplichtingen met hun clubs Atalanta en AC Milan. Frenkie de Jong is al in Zeist maar traint voorlopig nog apart. Wanneer hij met de groep gaat trainen, is nog niet duidelijk.

Keepers trainen apart

Waar de selectie afgelopen keren samen trainde op hetzelfde veld, waren de keepers ditmaal op een ander veld de training aan het afwerken. Later zouden zij zich bij de rest voegen voor de partij. Dit alles om zich voor te bereiden op de wedstrijd tegen Canada. Donderdag speelt Nederland hun eerste 'uitzwaaiwedstrijd' tegen de Canadezen in De Kuip.

Koeman gaf eerder al aan dat hij die wedstrijden normaliter gaat spelen met de elf die hij in Duitsland ook denkt te gebruiken. De sfeer zit er in ieder geval goed in binnen de selectie. Memphis oogde wederom fit en lijkt klaar te zijn voor minuten tegen Canada.

Net als Malen speelde ook Ian Maatsen de Champions League-finale. De verdediger stond in de basis en verloor dus ook, maar hij hoeft zich niet te melden bij Oranje. Maatsen zat wel bij de voorselectie, maar hij viel samen met Nick Olij van Sparta als enige niet geblesseerde speler af.