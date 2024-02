Peter Bosz zag ander PSV in tweede helft: 'Toen waren we gewend aan kunstgras'

Trainer Peter Bosz oogde tevreden na afloop van de probleemloze zege (1-5) van zijn PSV bij FC Volendam. "Probleemloos vond ik het niet, zeker niet de eerste helft. Maar we hebben het in de tweede helft uitstekend rechtgezet."

Dat lag volgens de PSV-coach voor een groot deel aan het kunstgras. "Volendam deed het in het begin aardig en wij deden het niet goed. We speelden behoorlijk statisch", zegt Bosz tegen ESPN. PSV kwam al in de eerste minuut achter door een eigen doelpunt van Jordan Teze. "Gelukkig kregen we al snel weer kansen en scoorden we ook weer redelijk snel. In de tweede helft konden we echt profteren van de kansen. Toen waren we ook gewend aan het kunstgras."

Bosz zag zijn elftal het tempo opvoeren en ook de score ging snel van 1-1 naar uiteindelijk 5-1. Wisselspelers zoals Isaac Babadi en Ricardo Pepi vielen uitstekend in. "We hebben op de bank ook wel spelers die kunnen ballen."

Lovend en kritisch op invaller Babadi

Vooral Babadi viel op. De aanvallende middenvelder die in Eindhoven een aflopend contract heeft en al flirtte met Feyenoord én Ajax, scoorde niet alleen, hij deed ook veel goede dingen. "Hij hield het vooral simpel, dat beviel me wel. Hij hoeft aan mij ook niet te laten zien dat hij kan voetballen." Toch bleef Bosz kritisch als altijd. "Hij moet er ook een paar meer maken, een paar voor de keeper zetten en dat balletje buitenkant voet was niet nodig. Ik vond hem echt goed invallen, maar dan doet hij deze dingen. Dat heb ik ook tegen hem gezegd."