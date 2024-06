Phil Foden verlaat EK, Engelse aanvaller vanwege noodgeval vertrokken

Phil Foden heeft tijdelijk het trainingskamp van Engeland verlaten. De aanvaller is terug in Engeland wegens een 'noodgeval' in de familie. Hij was met Engeland op het EK voetbal actief in Duitsland.

Ook de Engelse media weten nog niet het fijne van de situatie, maar melden wel dat het om een familiesituatie gaat. De Engelse voetbalbond zou het nieuws hebben bevestigd aan Engelse media. Wat wel duidelijk is, is dat de vriendin van Foden zwanger is.

Engeland op het EK voetbal

Engeland scoorde een totaal van twee doelpunten in de eerste drie wedstrijden. Ondanks een eerste plek in de poule is de ploeg van Gareth Southgate allesbehalve overtuigend begonnen aan het EK. Foden speelde dinsdagavond nog mee tegen Slovenië en kreeg geel voor praten. In de andere twee wedstrijden begon de 24-jarige vleugelaanvaller van Manchester City ook in de basis.

De Engelsen zijn mogelijk de volgende tegenstander van het Nederlands elftal. Zij spelen op 30 juni om 18:00 uur tegen een nummer drie. Oranje werd door de nederlaag tegen Oostenrijk derde in Groep D.

Vissende Foden

In zijn vrije tijd houdt Foden van vissen en in Duitsland heeft hij ook de nodige watertjes gevonden om zijn hengel uit te gooien. Bij het programma Lions' Den vertelde hij over zijn visavonturen: "Dat was wel leuk. En ik heb er wel een paar gevangen ja, een paar grote."

