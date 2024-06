Portugal is mét van vakantie teruggekeerde Cristiano Ronaldo klaar voor EK, goudhaantje scoort meteen

Portugal heeft dinsdagavond mét Cristiano Ronaldo tegen Ierland geoefend in voorbereiding op het EK. In de vorige twee oefeninterlands deed de 39-jarige vedette nog niet mee. In zijn eerste wedstrijd met de EK-selectie liet hij meteen zien wat hij waard is.

Portugal won met 3-0 van Ierland. Het openingsdoelpunt werd gemaakt door João Félix. João Cancelo nam een korte corner waaruit de 1-0 van Félix volgde.

In minuut 22 kwam Ronaldo al dichtbij een doelpunt. De speler van Al-Nassr FC nam plaats achter de bal voor een vrije trap. Het lukte net niet om te scoren, de bal kwam op de paal. Vlak na rust kreeg Ronaldo de bal wel tussen de palen. Hij schoot hem met zijn linkerbeen schitterend in de kruising.

Zo'n tien minuten later vond Ronaldo nogmaals het doel. Op aangeven van Diogo Jota maakte hij zijn 130e interlandgoal voor Portugal. Dat belooft veel goeds voor het nationale elftal op het EK. Daar zal nog steeds genoten kunnen worden van de 39-jarige sterspeler.

Vakantie

Ronaldo miste de eerste twee oefenwedstrijden van Portugal omdat hij nog in Saoedi-Arabië was. Daar genoot hij na het einde van het seizoen en vlak voor de start van het EK nog even van de rust.

Cristiano Ronaldo viert vakantie voordat EK begint: vriendin Georgina Rodriguez steelt de show Cristiano Ronaldo geniet samen met zijn vriendin nog even van zijn vakantie, voordat hij met Portugal naar het EK gaat. Het hele gezin vertoeft op het strand aan de Rode Zee in Saoedi-Arabië, maar Georgina Rodriguez steelt de show met haar bikini-selfies.

Ronaldo speelt sinds 2023 in Soedi-Arabië bij Al-Nassr FC. In dat land kan iedere dag genoten worden van de zon aan de Rode Zee. In zijn vrije periodes verruilt de vedette dan ook vaak de drukke stad van Riyadh voor een luxe resort aan de kust.