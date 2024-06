'PSV wil na degradatie direct toeslaan en meldt zich volgende week in Rotterdam'

PSV gaat komende week aankloppen bij Excelsior voor een transfer van Couhaib Driouech. Volgens het Eindhovens Dagblad willen de Eindhovenaren profiteren van de degradatie van de Kralingers en hoopt PSV dat Excelsior meewerkt met de transfer.

Er zou in de afgelopen weken al een bod van PSV richting de clubleiding van Excelsior zijn gestuurd. De Eindhovenaren zouden twee miljoen euro over hebben voor Driouech, maar het is niet bekend of de Kralingers hiermee akkoord zijn gegaan. De degradatie van Excelsior kan echter wel deuren openen voor PSV. De Rotterdammers lijken daardoor eerder akkoord te gaan met een transfer. In een eerder stadium werd een bedrag van vier miljoen euro genoemd, maar de degradatie kan ervoor zorgen dat Excelsior wel akkoord gaat met twee miljoen.

Concurrentie

In een eerder stadium zei de zaakwaarnemer van Driouech nog dat er ook meerdere buitenlandse clubs in de race zijn. De aanvaller zei zelf dat hij Lorient, Swansea City, Como en Lecce al heeft afgewezen. Driouech wil alleen naar PSV en hoopt dan ook dat die transfer rond komt.

Winter

Afgelopen winter was Driouech al onderweg naar Eindhoven om alles voor te bereiden op zijn presentatie. De overstap ging echter toch niet door, waardoor de aanvaller voor niets naar het Zuiden reed. Excelsior wilde per se een vervanger halen alvorens de clubleiding Driouech naar PSV liet vertrekken. Dat lukte op korte termijn niet, waardoor de deal niet doorging.