Jerdy Schouten staat op scherp, maar is niet bang voor een gele kaart tegen Turkije: 'Als het moet, dan moet het'

Jerdy Schouten blikt vooruit op een bijzondere wedstrijd voor hem. Op zijn eerste EK ooit speelt hij in de kwartfinales van dat toernooi tegen Turkije. Er is één probleem: hij staat wel op scherp. Maar is dat wel een probleem? Schouten vindt van niet. "Het gaat om doorgaan of naar huis", zei hij op de persconferentie.

Jerdy Schouten zat een dag na de achtste finale tegen Roemenië lang op de fiets in Wolfsburg. De basis mocht uitfietsen en Schouten deed dat langer dan de rest. Dat kwam niet omdat Nigel de Jong lang bij hem stond, al waren ze wel gezellig aan de praat over de wedstrijd. "Ik was wat stijf. Dat is niet ineens weg, maar daarom zat ik op de fiets en deed ik dat wat langer." Het is natuurlijk ook wat, zo'n lang seizoen. Dat heeft Schouten nog niet eerder meegemaakt. "Ik voelde me tot de laatste wedstrijd echt heel fris. Nu wat spierpijn, maar dat is niet meer dan normaal."

Donyell Malen op scherp tegen Turkije na opmerkelijke gele kaart: 'Had het niet door' Bij het Nederlands elftal staan tegen Turkije in de kwartfinales vier spelers op scherp: Denzel Dumfries, Jerdy Schouten, Joey Veerman en Donyell Malen. Laatstgenoemde kreeg dinsdag een gele kaart tegen Roemenië na een van zijn goals, maar die is waarschijnlijk het halve land ontgaan. Ook de hoofdpersoon zelf had het niet helemaal in de gaten.

Schouten op scherp

Schouten heeft tegen Frankrijk al een gele kaart gepakt en staat daarmee nog altijd op scherp tegen Turkije. Een felle wedstrijd wordt verwacht, maar Schouten maakt zich daar niet zo druk om. Hij zal er niet minder door spelen, omdat zijn eigen speelminuten niet het einddoel zijn. "Ik had het liever niet gehad, maar het is een kwartfinale en je gaat door of naar huis. Dus uiteindelijk, als ik hem moet pakken, dan moet ik hem pakken. Het belangrijkst is dat Nederland door gaat."

De sfeer in het stadion wordt van een kaliber dat 'Schouten nog niet heeft meegemaakt', werd gesteld vanuit de perszaal. "Ik heb nog nooit tegen een Turkse ploeg gespeeld, dat klopt." Maar onder de indruk zal hij niet zijn, zoals hij dat ook tijdens de eerste EK-wedstrijd niet was. "Je moet er gewoon van genieten, maar er niet geïmponeerd van raken."

Daley Blind lacht om bange Rafael van der Vaart: 'Volgens mij heeft-ie 2000 minuten minder gespeeld' Daley Blind schoof donderdag aan bij een persconferentie van het Nederlands elftal, in aanloop naar de kwartfinale van het EK voetbal tegen Turkije. Daar werd hij gevraagd naar een opmerking van Rafael van der Vaart.

Aanpak van Turks voetbal

HIj analyseerde de wedstrijd dus met Nigel de Jong. Zelf was hij tevreden en kreeg hij alle lof na de wedstrijd tegen Roemenië. "Ik denk dat we een goede wedstrijd hebben gespeeld. Je mag best tevreden zijn met wat we op de mat hebben gelegd. Door het besef dat die wedstrijd tegen Roemenië niet vanuit het niets goed is gegaan. We zijn veel bezig geweest om met elkaar alles voor te bereiden. Dat doen we nu weer tegen Turkije."

De aanpak van de tegenstander zal wel weer anders zijn, gaf Schouten aan. "Tuurlijk heeft de tegenstander invloed op de nieuwe aanpak. We moeten wel kritisch blijven kijken, ook al was de wedstrijd goed. We moeten Turkije het lastig maken. Copy paste kan niet. We moeten weer anders voetballen, anders druk zetten en anders aanvallen. Met het besef dat zij ook fel gaan zijn, met veel strijd."

Alles over het EK

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.