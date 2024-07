Real Madrid haalt alles uit de kast tijdens spectaculaire presentatie Kylian Mbappé, enorme drukte in Santiago Bernabéu

Kylian Mbappé is vandaag (dinsdag) gepresenteerd bij Real Madrid. En de grootste club ter wereld haalt alles uit de kast om de grootste speler ter wereld welkom te heten. Er zijn een recordaantal bezoekers aanwezig zijn bij de spectaculaire presentatie verwachten ze. Het Santiago Bernabéu is tot de nok toe gevuld.

Op beelden is te zien hoe de Franse superster wat medische testen ondergaat, handtekeningen uitdeelt en onder luid gejuich rondloopt in het shirt van zijn nieuwe club. Ook andere grote sterren, zoals de legendarische oud-middenvelder en voormalig Real Madrid-trainer Zinedine Zidane, zijn aanwezig in het iconische stadion.

Het gigantische podium in het stadion van Real Madrid © Getty Images

Eerder gingen er op X al beelden rond hoe de presentatie van Mbappé er ongeveer uit zal gaan zien. Met vuurwerk, een groot scherm en honderden stoeltjes op het veld zal het een waar spektakel worden. Cristiano Ronaldo werd in 2009 voor 80.000 man gepresenteerd, de schatting is dat er bij Mbappé zelfs 5000 supporters meer zijn. Op de zwarte markt werden tickets van de presentatie tot wel 200 euro verkocht.

Mbappé-gekte

Een dag na de huldiging van de Spaanse nationale ploeg wordt Madrid dus omgetoverd tot 'Mbappé-land'. Zijn shirt met rugnummer 9 is al niet meer aan te slepen. Fans moeten tussen de vier tot zes weken wachten voordat hun shirt binnen is.

Gebroken neus

Hoewel zijn nieuwe teamgenoten maandag zijn begonnen met trainen, heeft Mbappé, die tijdens het EK aanvoerder was van Frankrijk, nog een paar dagen vrij voordat hij zijn seizoen in de Spaanse hoofdstad begint. Clubmedici zullen zijn neus willen onderzoeken, die brak tijdens de EK-wedstrijd tussen Frankrijk op Oostenrijk op 18 juni in de groepsfase. Frankrijk strandde in de halve eindstrijd tegen nota bene de latere Europees kampioen Spanje.

Champions League-winnaar Real Madrid speelt 14 augustus de wedstrijd om de Europese Supercup tegen Atalanta. Real Mallorca is enkele dagen later de eerste tegenstander in de Spaanse competitie.