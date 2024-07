'Ajax moet rekening houden met vertrek verdediger na interesse uit Duitsland'

Ajax moet rekening houden met een vertrek van Josip Sutalo. De Kroatische verdediger, die pas een seizoen in Amsterdam speelt, staat in de belangstelling van de Duitse kampioen Bayer Leverkusen. Zij zijn op zoek naar een vervanger van Duitsland-international Jonathan Tah, die al wekenlang met Bayern München in gesprek is.

Toch moet Sutalo volgens BILD nog even geduld hebben voordat de transfercarrousel echt op gang komt. Leverkusen gaat pas werk maken van de transfer als Tah daadwerkelijk uitgezwaaid is. Vooralsnog bleef het bij hardnekkige geruchten. Maar niet alleen Tah staat in de belangstelling van andere clubs, ook de Ecuadoraan Piero Hincapié.

Sutalo geen onbekende bij Leverkusen

Sutalo maakte vorig jaar voor iets meer dan 20 miljoen euro de overstap van Dinamo Zagreb naar Ajax, maar een onuitwisbare indruk maakte hij niet in Amsterdam. De club wist hem wel uit handen van veel andere clubs te houden, waaronder die van Bayer Leverkusen. Die Werkself besloot geen actie te ondernemen omdat er al genoeg verdedigers waren.

Nu er wat dingen spelen rondom Tah en Hincapié is de interesse van Bayer Leverkusen weer aangewakkerd. De Duitse club krijgt concurrentie van Fiorentina en West Ham United.

Ajax moet verkopen

In Amsterdam is de financiële situatie bepaald niet best, dus zal er verkocht moeten worden. "De financiële situatie van Ajax is gewoon heel veel slechter dan iedereen denkt en weet", sprak clubwatcher Mike Verweij vorige week in de podcast Kick-off van De Telegraaf. "Ik kreeg geschetst dat wanneer Ajax voor 120 miljoen euro verkoopt ze ongeveer 50 miljoen kunnen herinvesteren. Daarnaast moet van alle salarissen minstens een derde af. Anders gaat Ajax met 120 kilometer per uur op het ravijn af en komt het voortbestaan van de club in het gevaar."

'Perfecte speler voor Xabi Alonso'

BILD keek naar de statistieken van Sutalo op het EK met Kroatië. Daar viel op dat hij een topsnelheid van 34,5 kilometer per uur noteerde en gemiddeld acht balveroveringen per wedstrijd had. Ook kwam 97,7 procent van zijn passes aan bij de goede kleur. Het Duitse medium denkt dan ook dat Sutalo 'een perfecte speler' zou zijn voor trainer Xabi Alonso.