Rijmond-duo over 'gekleurd commentaar' bij Feyenoord: 'Je moet juíst dat geluid laten horen'

Feyenoord veegde Ajax zondag van de mat in een historische Klassieker. Het duo Dennis van Eersel en Dennis Kranenburg van Radio Rijnmond had zo een drukke middag. Maar liefst zes keer konden ze juichen. Juichen als verslaggever? Bij BEAU legden ze uit waarom ze zulk gekleurd commentaar leveren.

De 'Arne Slot-storm', zo noemde Kraay het spel van Feyenoord. "Ajax is nog steeds doping voor Feyenoord. Het fluitsignaal van Makkelie ging en een orkaan kwam in de rug van al die Feyenoorders en die hebben gewoon dertig minuten in en rond het strafschopgebied van Ajax gespeeld alsof het een vierdeklasser was. Dat ging maar door, dat ging maar door", blikte Kraay terug.

"In de rust stond het 3-0 en toen zag ik al die vrolijke Feyenoord-mensen en dacht ik aan Ajax-supporter zijn op dit moment. Een paar jaar geleden halve finale Champions League met Marc Overmars en Erik ten Hag. En nu heb je eerst die Duitse technisch directeur gehad die 115 miljoen in de plomp heeft gedonderstraald en door niemand is teruggefloten. Ik heb best medelijden met Ajax-supporters."

Gekleurd commentaar

Bij Radio Rijnmond deden Dennis van Eersel en Dennis Kranenburg commentaar. "De Klassieker is natuurlijk de mooiste wedstrijd die er is en het mooiste stadion in Nederland", zei Van Eersel. "Je vaart als verslaggever zo op de mensen om je heen, om de emotie in het stadion. Dat is besmettelijk. Dat pik je op, dat zuig je als een spons in je op en dat geef je mee. In de Kuip gaat dan vanzelf."

Van Eersel en Kranenburg zijn altijd overenthousiast als Feyenoord scoort. Dat is met een reden. "Naar Rijnmond luisteren Feyenoorders. Ja, wij zijn Feyenoord-supporter van origine en je doet het voor de mensen die er niet bij zijn. Dus dan moet je juíst dat geluid laten horen. Als ik na de wedstrijd een interview heb, ben ik geen verslaggever, maar kruip ik in de rol van journalist. Dus dat is wel een verschil", benadrukte Van Eersel.