Memphis ziet duidelijke verandering bij Oranje: 'Dat was niet zo toen ik op 20-jarige leeftijd debuteerde'

Memphis Depay zit al zeker tien jaar bij het Nederlands elftal en bondscoach Ronald Koeman geeft al tijden aan dat hij een belangrijke speler is. In de laatste groepswedstrijd op het EK tegen Oostenrijk viel hij op, omdat hij één van de betere speler was. Ook viel hij binnen Oranje op door de omgang met het verliest tegen Oostenrijk. "A journey is never perfect", stelde hij.

Memphis was weer trefzeker tegen Oostenrijk, een fijn moment voor de spits van Oranje die twee mindere wedstrijden speelde. Dat zorgde ook weer voor veel kritiek. Tegenwoordig voelt hij dat hij daar wel beter mee kan omgaan. " Dat komt ook met de leeftijd, ik speel al tien jaar bij het Nederlands elftal. Dus ik ben wel wat gewend. Wij analyseren de wedstrijden zelf ook."

Terug in vorm komen

Memphis beaamt dat het beter ging dan de eerdere twee wedstrijden, al vond hij het tegen Polen wel meevallen. "Ja, maar ik denk dat als ik in de eerste wedstrijd een doelpunt had gemaakt, ik gewoon een goede wedstrijd had gespeeld." Na Oostenrijk was het tijd om de koppen bij elkaar te steken. Koeman heeft al vaker gezegd dat Memphis een belangrijke man is bij Oranje, ondanks dat hij geen aanvoerder is.

De clubloze aanvaller voelt dat ook, en weet hoe hij belangrijk is: "Op een natuurlijke wijze mijzelf zijn. Dat is op een kritische manier naar mijzelf en elkaar kijken. Ik denk dat het Nederlands elftal een plek is waar iedereen wat mag zeggen. Natuurlijk zetten sommige jongens de lijnen uit, omdat zij meer dan honderd interlands hebben gespeeld, maar er zijn ook jongere jongens die wat zeggen", legt hij de verhoudingen uit bij Nederland.

Hiërarchie

Memphis geeft aan dat toen hij debuteerde, dat niet zo was. "Toen had je een groep die boven de selectie stond en de rest volgde, liep mee of hield zijn bek dicht. Nu heb je veel spelers met karakter en ervaring. Er zijn verschillende meningen, maar die delen we wel. Dat maakt het proces mooi."De hiërarchie is veranderd, zo geeft Memphis aan. "Dat komt door een nieuwe generatie, maar uiteindelijk zijn er duidelijke lijnen en dat heeft weer te maken met de rol in het team."

'A journey is never perfect'

Richting Roemenië staan alle neuzen weer dezelfde kant op, "zonder wrijving, geen glans", zeiMemphis na Oostenrijk. Hij geeft aan dat er genoeg wrijving was. "A journey is never perfect (een reis is nooit perfect, red.) je bent een maand lang met elkaar. Normaal zie je na wedstrijden de familie enzo. Dat is nu ook niet zo. Je bent met z'n allen gefocust op een doel. Als de resultaten dan niet zo goed zijn, dan merk je dat. Je moet de balans vinden, tussen kritisch zijn en nu weer tijd maken voor grapjes."

