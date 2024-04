Romelu Lukaku mogelijk wederom slachtoffer van racisme tijdens Romeinse derby

Romelu Lukaku zou afgelopen zaterdag tijdens de Romeinse Derby tussen Roma en Lazio (1-0) opnieuw racistisch zijn bejegend. Lukaku was al meerdere malen slachtoffer van racisme in de Serie A. Het Italiaanse Openbaar Ministerie heeft een onderzoek geopend.

Volgens De Standaard heeft sportrechter Gerardo Mastrandrea nog geen uitspraak gedaan en gevraagd aan het OM om verder onderzoek te doen naar de Romeinse Derby. Het gaat om racistische leuzen richting Lukaku en teamgenoot Tammy Abraham in speelminuten 1, 28 en 51. Mastrandrea is op zoek naar meer bewijs om straffen uit te kunnen delen. Voor meer bewijs gaat het parket audiobestanden van de wedstrijd terugluisteren.

Daarbij spitst het ook de oren naar leuzen richting Lazio-speler Mattéo Guendouzi. Daarnaast zouden fans van Lazio zich racistisch en discriminerend hebben uitgelaten naar het thuispubliek. Roma-speler Gianluca Mancini riskeert ook een boete, hij zwaaide met een vlag waarop een rat stond met daarachter de kleuren van Lazio.

Racisme Lukaku

Lukaku is al meerdere keren het mikpunt van racisme geweest in Italië, eerder al als speler van Inter. Vorig seizoen kreeg de bonkige Belgische spits rood in een wedstrijd tegen Juventus nadat hij volgens de scheidsrechter het publiek provoceerde. Lukaku reageerde zich echter af op het publiek, dat hem de hele wedstrijd racistisch bejegende.

Op Instagram schreef hij: "De geschiedenis herhaalt zich. Ik heb dit al meegemaakt in 2019 ... en in 2023 opnieuw. Ik hoop dat er deze keer echt actie ondernomen wordt, want iedereen zou moeten kunnen genieten van dit prachtige spel. Dank jullie voor jullie steunbetuigingen. F*ck racism."

Tijdens een bekerwedstrijd eerder dit jaar werden er apengeluiden gemaakt in de richting van Lukaku. Daardoor moest Lazio tijdens één wedstrijd een paar tribunes sluiten.