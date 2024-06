Geen minuten op EK, toch heeft Manchester United interesse in Matthijs de Ligt

Matthijs de Ligt had verwacht meer te spelen op het EK voetbal, maar wacht nog op zijn eerste minuten in Oranje. De verdediger van Bayern München heeft desondanks de serieuze interesse van Manchester United gewekt.

Sterker nog: de Engelse topclub heeft zich volgens het Algemeen Dagblad al gemeld voor de Nederlandse verdediger. Bij Bayern München is De Ligt een gewaardeerde kracht, maar niet zó gewaardeerd dat hij verzekerd is van een basisplaats. Een transfer zou dan ook niet onlogisch zijn.

Erik ten Hag

Manchester United is flink aan het herbouwen na wederom een teleurstellend seizoen in de Premier League. Het winnen van de FA Cup redde de positie van trainer Erik ten Hag. De Nederlandse coach heeft het vertrouwen gekregen om komend seizoen United weer echt terug aan de top te brengen. Hij is al bezig zijn technische staf naar zijn eigen hand te zetten met de verwachte komst van René Hake en Ruud van Nistelrooy.

Oude bekende

Met het aantrekken van De Ligt zou Ten Hag weer een oude bekende naar Old Trafford halen. Dat deed hij eerder al met André Onana, Lisandro Martinez, Donny van de Beek en Anthony. Alleen Martinez is tot op heden écht geslaagd in Manchester. Met De Ligt als aanvoerder haalde het Ajax onder Ten Hag in 2019 de halve finales van de Champions League.

EK voetbal

De Ligt, nog altijd pas 24, heeft dus al een bericht gehad van Manchester United dat die club hem graag wil hebben. Hij is momenteel met het Nederlands elftal op het EK voetbal in Duitsland. Dinsdag wacht de achtste finale tegen Roemenië, maar het is maar de vraag of bondscoach Ronald Koeman een beroep op hem doet. Hij wacht nog altijd op zijn eerste minuten en dat had hij zelf niet verwacht.