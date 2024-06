Ronald Koeman hard voor zichzelf na Nederland - Oostenrijk: 'Mijn verantwoordelijkheid. Punt'

Bondscoach Ronald Koeman was boos, teleurgesteld, geïrriteerd en hard voor zichzelf na afloop van Nederland - Oostenrijk. Bij de NOS gaf hij uitgebreid antwoord na de beroerde wedstrijd, al raakte hij ook opgewonden van de vragen van verslaggever Jeroen Stekelenburg.

Het interview begon al niet zo lekker, toen Stekelenburg vroeg wat Koeman van de wanvertoning van Oranje vond. "Vond jij het een wanvertoning ja?", kaatste Koeman de bal terug. "Ik vond het geen wanvertoning, niet de hele wedstrijd althans. Wel de eerste helft. Toen deden we veel dingen fout: we waren niet agressief, we zaten er niet kort op. Dan is dat een wanvertoning ja."

De rapportcijfers voor Nederland na duel met Oostenrijk: Joey Veerman zakt compleet door het ijs Oranje heeft de koppositie in de groep op een dramatische wijze weggegeven. Er was totaal geen organisatie tegen een agressief spelend Oostenrijk. Nederland werd aan de rechterkant volledig overlopen en was defensief teleurstellend zwak. Kinderlijk liet men mannetjes lopen, waardoor Oostenrijk gemakkelijk dreigend werd. Een topper is dan ook niet aan te wijzen na deze verliespartij.

'Dat is mijn verantwoordelijkheid'

Koeman snapt zelf ook niet wat er misging. Wel pakte hij de verantwoordelijkheid voor zijn eigen falen op. "Het grootste gedeelte is een gebrek aan communicatie. Dat is één van de slechtste dingen dat tegen Oostenrijk mis is gegaan. Maar dat is uiteindelijk mijn verantwoordelijkheid. Punt. We hebben heel duidelijk besproken hoe zij zouden spelen en hoe we dat op moesten lossen. Maar dan ontstaan er toch nog ruimtes tussen onze linies en we hebben teveel de man verdedigd in plaats van de ruimtes. Maar dat is mijn verantwoordelijkheid."

'Totale bagger': buitenlandse media houden zich niet in over Nederland na nederlaag tegen Oostenrijk Nederland zat dinsdagavond in Berlijn in zak en as na de nederlaag tegen Oostenrijk (3-2), maar in het buitenland genoten ze van het spel van de Oostenrijkers en de knotsgekke wedstrijd op het EK voetbal in het algemeen.

'Teleurgesteld in mezelf'

Koeman steekt de hand in eigen boezem, want: "Ik heb de spelers zo neergezet. Ik ben wel teleurgesteld in mezelf en ga geen spelers afvallen nu." Hij doelde op Joey Veerman, die hij al na ruim een half uur wisselde. "Hoe hij zich voelt? Dat moet je aan hem vragen. Ik vond dat er iets moest gebeuren. Het is pijnlijk voor hem, maar ik had er ook meer kunnen wisselen. Ik moest ingrijpen, zeker als je het eerste half uur als team zoveel ballen inlevert."

Is dit eigenlijk een penalty voor Wout Weghorst en Nederland? 'Daar wordt hij wel vastgehouden' Een dramatisch Nederlands elftal verloor dinsdagavond van Oostenrijk (2-3) en liep zo de groepswinst in Groep D mis. In de slotfase werd Wout Weghorst ingebracht om nog een goed resultaat te forceren. Hij kopte nog een flinke kans over het doel. Daar werd hij wel behoorlijk bij gehinderd, waardoor Oranje misschien wel recht had op een pingel.

'Dan kom je altijd in de problemen'

Koeman gaf aan dat er na afloop van de wedstrijd genoeg is gezegd. "Maarja, dat is allemaal achteraf. Dan is het kwaad al geschied. We lopen niet mee met onze man. Dan kun je met vier of vijf verdedigers spelen, maar dan kom je altijd in de problemen. Ik denk dat dát het verhaal is van vandaag. Spelers moeten verantwoordelijk zijn voor het verdedigen van hun eigen man. Dat gebeurt niet en dan speelt Oostenrijk dat goed uit."

Wissels?

De bondscoach van Oranje wil nog niet spreken van een paniekmoment. "Maar we zijn wel terug bij een niveau waarvan we hoopten dat we verder zouden zijn. Misschien is het wel goed dat we een zware tegenstander krijgen nu. De manier waarop alles is misgegaan vandaag, dát moet beter. Anders red je het tegen niemand. Ik weet nog niet of ik spelers ga wisselen, we gaan eerst proberen deze wedstrijd te analyseren.

Nederland als nummer drie naar achtste finales, dit is nu de waarschijnlijke tegenstander Het Nederlands elftal is als nummer drie geëindigd in Groep D op het EK voetbal. Dat betekent dat de weg naar de achtste finales bekend is. Voorlopig is de groepswinnaar van Groep C de volgende tegenstander van Oranje.

Alles over EK voetbal

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.