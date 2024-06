Leipzig kleurt oranje: circa 40.000 fans van Nederlands elftal lopen mee in Oranjemars

Oranje speelt vrijdagavond tegen Frankrijk op het EK voetbal in Duitsland. Die enorme kraker roept uitaraard veel enthousiasme op bij de supporters van Nederland. In speelstad Leipzig kleurt het behoorlijk oranje. De Oranjemars is begonnen!

Op social media zijn er talloze filmpjes te zien van feestende landgenoten, of andere voetbalfans die fan zijn van Nederland. OnsOranje schrijft: "Leipzig = Oranje!' als bijschrift voor een video met hossende Oranje-supporters. Ze gaan los op 'Links Rechts' van Snollebollekes, waarvan ze de tekst soepeltjes uitvoeren.

Slecht weer

Vanwege slecht weer was het fanplein in Leipzig niet om 13.00 uur geopend, maar pas om 16.00. Aan de andere kant bood dat de oranjefans de gelegenheid om andere delen van de stad te verkennen. En wie het koud had kon misschien even opwarmen in de oranjebus. Die figureert in deze video van een Afrikaans voetbalaccount op X. De beheerders daarvan bewonderen de Nederlandse fans en hun 'gekte'.

#Euro2024 🏆🇩🇪: Les internautes,les branchés,les connectés d’#AfricaFootUnited,servez vous ,dégustez la folie des supporters néerlandais 🇳🇱 à Leipzig en Allemagne 🇩🇪 ! 🔥🔥⚽ pic.twitter.com/i2YIVnSNej — AFRICAFOOTUNITED.com (@africafootutd) June 21, 2024

Oranjemars

De supporters van Nederland begonnen om 18.00 uur met de Oranjemars vanuit de fanzone. Ze liepen achter een oranje dubbeldekker aan, begeleid door Nederlandstalige muziek, richting de Red Bull Arena in Leipzig. Circa 40.000 Nederlanders doen mee aan de Oranjemars, zo schat Nu.nl in. DJ Mara Wells en artiesten Yves Berendse, Donnie, Snollebollekes en Mental Theo hebben vanaf 16.00 uur de Nederlandse fans in de Oranje Fanzone opgewarmd voor de kraker tegen de Fransen.

