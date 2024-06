Ronald Koeman speelt nog tot deze dag 'verstoppertje' na afgang op EK

Er worden nog net geen kamervragen over gesteld, maar Ronald Koeman houdt zich angstvallig stil in de media na de verloren partij op het EK tegen Oostenrijk in de groepsfase. Ondanks dat Nederland als beste nummer 3 doorging naar de achtste finales wilde men antwoorden hebben op het drama tegen de Oostenrijkers. Die komen er voorlopig niet.

Met name Valentijn Driessen liet zich kritisch uit tegenover de KNVB en perschef Bas Ticheler. De altijd spraakzame journalist van De Telegraaf vroeg zich af waarom Koeman zich niet hoefde te verantwoorden na de wedstrijd tegen Oostenrijk. "Hij is toch de leider van de troepen", beargumenteerde Driessen. In plaats daarvan werden aanvoerder Virgil van Dijk en Nathan Aké naar 'het front' gestuurd om moeilijke vragen te beantwoorden.

Nederlands elftal blijft nederig richting ontmoeting met Roemenië: 'Wij hebben geen recht van spreken over het schema' Virgil van Dijk en Nathan Aké kwamen met harde woorden voor Oranje richting de achtste finales tegen Oekraïne. Hard werken, harder communiceren en vooral nederig blijven. Dat moet Nederland doen volgens de aanvoerder en vice-aanvoerder. "We hebben nog alle vertrouwen erin dat we wat moois kunnen neerzetten dit toernooi", zei Van Dijk.

Wanneer weer persconferentie met Ronald Koeman?

Vandaag (zaterdag) schuiven Bart Verbruggen en Tijjani Reijnders aan voor de persconferentie van het Nederlands elftal. Zondag zijn er twee andere spelers aan de beurt. Maandag hoeft Koeman zich dan pas weer te verantwoorden tegenover de hongerige pers. Dat gebeurt daags voor de achtste finale met Roemenië om 15.45 uur.

Johan Derksen vindt actie bondscoach Ronald Koeman 'zwak en onprofessioneel' Dat bondscoach Ronald Koeman niet aanwezig was op het persmoment van het Nederlands elftal in Duitsland, komt hem en de KNVB op flinke kritiek te staan. Tijdens Vandaag Inside ging het over een kritische vraag die Telegraaf-journalist Valentijn Driessen daarover stelde.

Johan Derksen stond pal achter Driessen. "Als hij (Koeman, red.) straks met de cup naar huis gaat, dan wil hij wel uitgebreid praten. Ik vind het heel zwak en onprofessioneel dat zo'n bondscoach niet zegt: 'Jongens, ik ben verantwoordelijk, laat ze maar komen. Ik zit er'", zei De Snor vrijdagavond.

Zijn verantwoordelijkheid

Na de wedstrijd tegen Oostenrijk sprak Koeman wel met de NOS en kort op een persconferentie. Daar benadrukte hij dat de nederlaag zijn verantwoordelijkheid was. "Het grootste gedeelte is een gebrek aan communicatie. Dat is één van de slechtste dingen wat tegen Oostenrijk mis is gegaan. Maar dat is uiteindelijk mijn verantwoordelijkheid. Punt." Bij die punt bleef het ook, want Koeman zei er de dagen erna niets meer over. En het is de vraag of dat maandag wel het geval is.

Boze Ronald Koeman zwaar teleurgesteld in zichzelf en raakt geïrriteerd: 'Ik weet het nog niet' Bondscoach Ronald Koeman was boos, teleurgesteld, geïrriteerd en hard voor zichzelf na afloop van Nederland - Oostenrijk. Bij de NOS gaf hij uitgebreid antwoord na de beroerde wedstrijd, al raakte hij ook geïrriteerd door de vragen van verslaggever Jeroen Stekelenburg.

Alles over het EK voetbal

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.