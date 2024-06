Ronald Koeman sjeest daags na EK-dreun zonder iets te zeggen voorbij Nederlandse pers

Ronald Koeman maakte een zichtbaar geïrriteerde indruk na afloop van de eerste nederlaag op het EK tegen Oostenrijk. De bondscoach had even daarvoor zijn elftal zien verliezen op onherkenbare wijze. Een dag later leek dat Koeman niet zo'n zin had in nog meer vragen, dus negeerde hij de Nederlandse pers.

Dat is te zien op beelden die werden gedeeld door Telegraaf-verslaggever Pim Sedee. Koeman was woensdagmiddag aanwezig op het trainingscomplex van VfL Wolfsburg, waar Oranje een oefenduel speelde (en won) van een Duitse vierdeklasser. De bondscoach zag zijn reserves met 6-1 winnen van TSV Havelse, de basisspelers van dinsdag bleven in het hotel.

'Zit de sfeer er weer wat beter in?'

Koeman stapte na het oefenduel op zijn mountainbike om naar het hotel te fietsen. "Ronald, een wijntje gedronken om de wedstrijd een beetje te vergeten?", vroeg Sedee, die daarop geen reactie kreeg. Stoïcijns met zonnebril op fietste Koeman door. Ook op de vraag of de sfeer er weer wat beter in zat, kreeg de journalist geen reactie.

Na de wedstrijd legde de Koeman de schuld bij zichzelf. "Het grootste gedeelte is een gebrek aan communicatie. Dat is één van de slechtste dingen wat tegen Oostenrijk mis is gegaan. Maar dat is uiteindelijk mijn verantwoordelijkheid. Punt", foeterde hij. "Ik heb de spelers zo neergezet. Ik ben wel teleurgesteld in mezelf en ga geen spelers afvallen nu."

Op naar de achtste finales

Nederland is hoe dan ook geplaatst voor de achtste finales, alleen de tegenstander is nog niet bekend. Grote kans dat het Engeland wordt. "Misschien is het wel goed dat we een zware tegenstander krijgen nu. De manier waarop alles is misgegaan vandaag, dát moet beter. Anders red je het tegen niemand", concludeerde Koeman.

