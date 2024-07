Schitterende beelden op training Oranje: spelers genieten met familie na van EK-zege op Turkije

Het Nederlands elftal geniet zondag na van de overwinning op Turkije in de kwartfinale van het EK voetbal. Oranje stapte zo'n vijftien uur na het laatste fluitsignaal in Berlijn alweer het trainingsveld op in Wolfsburg. Echt hard getraind werd er niet. Wel konden de spelers tijd doorbrengen met hun familie en was Wout Weghorst in een bijzondere rol te zien.

Nederland won zaterdagavond met 2-1 van Turkije in de kwartfinales van het EK. Na een moeizaam eerste uur sloeg Oranje in de slotfase twee keer toe en dus staat het Nederlands elftal voor het eerst sinds 2004 in de halve finales van het EK. Een dag later was de ploeg van bondscoach Ronald Koeman weer in Wolfsburg op het trainingscomplex en daar ging het er rustig aan toe.

Rustige training

Zoals wel vaker was zondag de dag om met de familie na te genieten van de wedstrijd. Dat deed Cody Gakpo samen met zijn moeder en zijn broer, terwijl Mark Flekken met zijn dochter Noe en Liva speelde op het veld.

Mark Flekken met zijn dochters. © ANP

Wout Weghorst begon tot nu toe nog geen enkele keer in de basis als spits en besloot daarom te kijken of hij bondscoach Koeman nog kon overtuigen om op een andere plek in het elftal een plekje te krijgen. Hij deed een gooi naar de positie onder de lat van Bart Verbruggen.

Wout Weghorst keept tijdens de training van Oranje. © ANP

Ian Maatsen weer beter

Ian Maatsen moest het duel met de Turken aan zich voorbij laten gaan, maar hij keerde zondag weer terug op het trainingsveld. Het lijkt er dus op dat hij woensdag gewoon bij de selectie zal zitten voor de halve finale tegen Engeland. Hij speelde samen met de reserves een potje voetvolley, terwijl de basisspelers op de hometrainer zaten.

Halve finale

Na een dagje ontspanning zal de focus snel weer op de volgende wedstrijd gaan. Nederland speelt woensdag alweer tegen Engeland in de halve finales. De wedstrijd begint om 21.00 uur. Oranje kan voor de tweede keer in de geschiedenis de finale van het EK gaan halen.

