Oranje reist met de trein naar Berlijn voor wedstrijd tegen Oostenrijk, één speler wel met de auto

Het Nederlands elftal is maandag met de trein afgereisd naar Berlijn, voor de EK-wedstrijd tegen Oostenrijk op dinsdag. Het is de eerste keer in 59 jaar dat de Oranje-selectie met de trein naar een wedstrijdlocatie reist.

Eén speler ontbrak in de trein: Joshua Zirkzee. De spits was de afgelopen twee dagen ziek en reisde daarom per auto van Wolfsburg naar Berlijn. In de Duitse hoofdstad sloot Zirkzee wel weer aan bij de selectie. Het is een race tegen de klok of de 23-jarige spits van Bologna op tijd fit is voor het laatste groepsduel van Oranje op het EK.

Daar zijn ze! Oranje arriveert per trein in Berlijn. Het eerste Oranje in 59 jaar dat per trein reist. #EURo2024 pic.twitter.com/jnDotaVReG — Rypke Bakker (@RypkeBakker) June 24, 2024

Enerzijds maakt het niet heel veel uit, aangezien Zirkzee de vorige twee duels ook niet in actie kwam én ook nog eens als reserve op een later moment werd opgeroepen voor het EK. Hij kwam niet in de originele plannen van bondscoach Ronald Koeman voor.

Concurrentiestrijd

Máár de spits blijkt veel indruk te maken op de training. Met de wisselende prestaties van Memphis Depay, de blessuregevoeligheid van Brian Brobbey én Wout Weghorst die als invaller (finisher) wordt gezien, is Zirkzee een aardige optie om achter de hand te hebben.

Nederland - Oostenrijk

De wedstrijd van Nederland tegen Oostenrijk begint dinsdag om 18:00 uur, tegelijk met de wedstrijd tussen groepsgenoten Frankrijk en Polen. Nederland moet met een groter verschil van Oostenrijk winnen dan Frankrijk van Polen om eerste in de groep te eindigen. Bij een nederlaag tegen Oostenrijk maakt Oranje overigens ook nog een goede kans om door te gaan, als een van de betere nummers drie.