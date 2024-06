Slovenië baalt als een stekker: kopbal Servië stuitert diep in blessuretijd binnen

De blessuretijd was eigenlijk al voorbij, maar na de vijfde minuut van die blessuretijd scoorde Servië nog de gelijkmaker tegen Slovenië. Uit een corner redde invaller Luka Jovic een punt voor de Serven.

De kopbal van de kleine spits stuiterde in de zesde minuut van de blessuretijd nog achter keeper Jan Oblak: 1-1. Daardoor moet Slovenië het doen met een punt, terwijl het dacht de drie punten in de tas te hebben. Rechtsback Zan Karnicnik werd daardoor met zijn goal niet de matchwinner.

Doelpunt Servië🚨!



96' Luka Jović



Slovenië 1-1 Servië



Bekijk de wedstrijd live via:https://t.co/HSqh5Lwpfa#EURO2024 pic.twitter.com/uLRjespFx8 — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) June 20, 2024

Dusan Tadic

Bij Servië was Dusan Tadic teruggekeerd in de basis. Tegen Engeland (1-0 nederlaag) moest hij tot zijn verbazing op de bank beginnen. Het leverde zelfs een relletje op in het Servische kamp. Maar tegen Slovenië stond de oud-Ajacied weer op rechtsbuiten, en mét aanvoerdersband om.

Servië dreigt EK voetbal te verlaten als de UEFA niet ingrijpt: 'Dit is schandalig' Servië dreigt uit het EK voetbal te stappen, zo melden verschillende media. Secretaris Generaal Jovan Surbatovic zou dit namens de voetbalbond hebben gezegd naar aanleiding van spreekkoren bij het duel tussen Kroatië - Albanië.

Goal van de rechtsback

Hoewel hij strooide met passjes en corners, kon hij niet voorkomen dat Slovenië één van de weinige kansen benutte. Rechtsback Zan Karnicnik stoomde ineens mee naar voren en niemand vanuit de Servische aanval liep met hem mee. Via via stuiterde de bal bij de tweede paal ineens voor zijn voeten en werkte hij de bal binnen: 1-0.

Doelpunt Slovenië🚨!



69' Zan Karnicnik



Slovenië 1-0 Servië



Bekijk de wedstrijd live via:https://t.co/HSqh5Lwpfa#EURO2024 pic.twitter.com/SQ3hZcbR9e — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) June 20, 2024

Met nog twintig minuten te gaan moest Servië iets forceren. Aleksandar Mitrovic was het dichtst bij een snelle gelijkmaker. Vlak na de Sloveense goal werkte de spits de bal op de paal naast doelman Jan Oblak. Het zou het begin moeten zijn van een Servisch offensief, maar dat bleef een beetje uit.

Laat punt

Tadic werd tien minuten voor tijd naar de kant gehaald om de aanval van vers bloed te voorzien. Maar ook met de verse krachten kwam Servië niet in de buurt van de gelijkmaker. Tot diep in blessuretijd, toen alsnog de 1-1 enigszins gelukkig binnen stuiterde.

Engeland

In groep C kan Engeland zich al verzekeren van de achtste finales, als het wint van Denemarken (aftrap 18.00 uur). Een van de favorieten voor de eindzege staat na één duel op drie punten. Als Engeland van Denemarken wint, is dat land zeker van de volgende ronde.