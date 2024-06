Soap bij Italië: EK-held trouwde met ex-vriendin van teamgenoot bij Italiaanse ploeg

Mattia Zaccagni kan niet meer stuk in Italië. De international schoot de Italianen tegen Kroatië dankzij een prachtige goal in de blessuretijd naar de knock-outfase op het EK. Daarmee werd hij de held in bijna elke Italiaanse huiskamer. Bijna, want er is één andere Italiaanse voetballer die het hem ongetwijfeld minder gunt.

Dat is de aanvallende middenvelder Nicolò Zaniolo, die nu bij Aston Villa speelt. Hij is er dit EK niet bij en volgens sommigen heeft dat te maken met het wél oproepen van Zaccagni. Waarom? Daar speelt influencer Chiari Nasti, de vrouw van Zaccagni, een cruciale rol in.

Nasti had een paar jaar geleden nog een relatie met Zaniolo. Die relatie liep in 2021 stuk en kort daarna sloeg Zaccagni toe. Hij ging aan de haal met Nasti en in 2022 werd zij moeder van een zoontje: Thiago.

Pikant natuurlijk, zo kort na de breuk met Zaniolo. Verschillende Italiaanse kranten vermoeden dat Zaccagni en Nasti het al gezellig hadden toen zij nog een relatie met Zaniolo had.

Kwetsende liedjes

In 2022 werd Zaniolo de held van zijn toenmalige ploeg AS Roma, door de winnende goal te maken in de Conference League-finale tegen Feyenoord. Hij werd door fans van de club uiteraard toegejuicht tijdens huldigingen, maar er werden toen ook kwetsende liedjes gezongen over de pasgeboren zoon van Nasti. AS Roma-fans, die Zaccagni van aartsrivaal Lazio Roma natuurlijk wel wilden sarren, claimden dat niet hij maar Zaniolo de vader van Thiago is.

Niet samen op het EK

Zaniolo en Zaccagni legden het gedoe naast zich neer en speelden samen in de Italiaanse nationale ploeg. Dat is op het EK niet het geval, want Zaniolo is niet opgeroepen.

Hoewel de theorie gaat dat het komt vanwege de geschiedenis van de twee, lijkt het waarschijnlijker dat het gewoon door het matige seizoen van Zaniolo komt. Hij speelde hij Aston Villa lang niet alles en scoorde dit seizoen maar twee keer in de Premier League.

Terwijl Zaniolo thuis zit, is Zaccagni de held van Italië. Hij scoorde in de achtste minuut van de blessuretijd de gelijkmaker tegen Kroatië en bezorgde Italië daarmee de cruciale tweede plaats in de groep met Spanje en Albanië. Zijn vrouw deelde op Instagram volop trotse reacties op de goal van zijn man. De Italianen spelen in de achtste finales tegen Zwitserland.

