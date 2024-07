Spaanse bondscoach na ruime zege op Georgië: 'Het had ook 9-1 kunnen zijn'

De Spaanse bondscoach Luis de la Fuente stelt dat de overwinning op Georgië (4-1) in de achtste finale van het EK in Duitsland nog veel ruimer had kunnen uitvallen. "Het resultaat is bedrieglijk omdat het ook 8-1 of 9-1 had kunnen zijn", zei de 63-jarige coach.

"We zijn erg blij omdat we weten wat er nodig is om hier te komen, dat blijkt wel uit wat de andere ploegen hebben meegemaakt", verklaarde De la Fuente op de Spaanse televisie. "Zij kwamen niet tot een schot tussen de palen en wij benutten onze kansen, dus we zijn heel blij."

Spanje dreigt boete te krijgen nadat het weigert Lamine Yamal te wisselen tegen Georgië op het EK Lamine Yamal stond zondagavond in de basis bij Spanje in de achtste finales op het EK en bondscoach Luis de la Fuente was zo tevreden over de 16-jarige aanvaller dat hij hem het hele duel liet staan. Dat kan weleens een probleem zijn voor de Spanjaarden, want Yamal mag zo laat helemaal niet meer voetballen op het EK in Duitsland.

Spanje keek in Keulen al snel tegen een achterstand aan door een eigen doelpunt van Robin Le Normand. Rodri bracht Spanje voor rust weer langszij, voordat Fabián Ruiz, Nico Williams en Dani Olmo in de tweede helft het ticket voor de kwartfinales veiligstelden.

Duitsland

Spanje speelt vrijdag tegen gastland Duitsland om een plaats in de halve finales. "Eerst moeten we herstellen", wist De la Fuente. "Tegen Duitsland moeten we ons zelf zijn, we moeten van het voetbal blijven genieten. We moeten dan ons beste spel laten zien, er is geen andere manier."