Speelschema, uitslagen en stand EK 2024, groep C | Engeland nog niet geplaatst voor achtste finales

Engeland is een van de grote favorieten voor de winst van het EK en dus gaat iedereen er vanuit dat de ploeg van Gareth Southgate met gemak groep C zal overleven. Gezien de tegenstand in de poule mag dat geen enkel probleem zijn.

Engeland zal zich in Duitsland willen revancheren voor de verloren finale op het eigen Wembley tijdens het vorige EK. Opvallend genoeg jagen The Three Lions nog altijd op de eerste Europese titel in de geschiedenis. Wel werd het in 1966 al eens wereldkampioen. Aan de hand van sterren als Jude Bellingham, Harry Kane en Phil Foden moet het deze zomer eindelijk gaan gebeuren.

Engeland nog niet zeker van achtste finales

Zondagavond wist Engeland de eerste stap naar groepswinst te zetten, maar overtuigend was het niet. Jude Bellingham scoorde na dertien minuten spelen het enige doelpunt en de superster drukte gelijk zijn stempel op het toernooi. De eerste helft was het eenrichtingsverkeer, maar in de tweede helft was Servië wakker en kwam Engeland een aantal keer goed weg.

Een paar dagen later tegen Denemarken mazzelde Engeland opnieuw. Het kwam via Harry Kane op 1-0 voorsprong, daarna vergat het door te drukken. De Engelsen liepen achteruit en kregen de deksel op de neus: 1-1. Vier punten na twee duels voor Engeland, dat nog niet helemaal zeker is van de achtste finales maar er wel bijna is.

Spanning daarachter

De grootste uitdager voor Engeland lijkt vooralsnog Denemarken te zijn. De twee landen speelden op het vorige EK in de halve finale tegen elkaar en toen wist Engeland pas na verlenging te winnen. De Denen waren de verrassing van het vorige EK, en dat terwijl het toernooi dramatisch begon toen Christian Eriksen in elkaar zakte tijdens het eerste duel.

Denemarken speelde twee keer gelijk met 1-1, want voor de wedstrijd tegen Engeland deden ze dat al tegen Slovenië. Denemarken heeft dus twee punten uit twee duels. Net als de Slovenen overigens, die ook een punt pakten tegen Servië, dat laatste staat met één puntje.

Stand Groep C

Programma Groep C

Uitslagen Groep C

