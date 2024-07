'Wat een wereldklasse, die twee heb je nodig': volop bewondering voor uitblinkers bij Nederland

Aad de Mos geeft in de dagelijkse videorubriek Toss van De Mos zijn scherpe mening over de verrichtingen van Nederland op het EK voetbal. "Het is knap dat Ronald Koeman zo snel Wout Weghorst brengt om dingen te veranderen", stelt de ex-toptrainer.

De Mos vindt dat Koeman goed heeft ingegrepen tegen Turkije. Door Wout Weghorst te brengen direct na rust, bracht de bondscoach van Oranje de nodige verandering. "Wout veranderde alles", zag De Mos. Hij zag dat Koeman deed wat de Duitse bondscoach Julian Nagelsmann naliet. "Die had Thomas Müller ook meteen moeten brengen tegen Spanje. Maar daar wachtte hij te lang mee en toen vlogen ze uit het EK", analyseerde De Mos.

'Wereldklasse'

De voormalig voetbaltrainer bejubelt de inbreng van Weghorst, maar ook van keeper Bart Verbruggen. "Weghorst veranderde alles, ook de speelwijze. En in de slotfase zie je wat voor paniek er nog ontstaat achterin bij Oranje. Dan heb je met Verbruggen echt een keeper van wereldklasse. Ongelofelijk. Dat is precies wat je nodig hebt op zo'n EK: een goeie keeper en iets wat de boel doet kantelen."

'Memphis de minste van het veld'

De Mos zag Turkije dezelfde fout maken als tegen Oostenrijk in de achtste finales. "Ze gingen leunen, met de kont in de goal. Dat kan één keer goed gaan, maar tegen Nederland lukte dat niet." Toch is De Mos ook nog wel kritisch, want hij vond Memphis wederom de slechtste man van alle middenvelders én aanval. "Ga maar na. Weghorst was beter, Dumfries en Simons ook, Gakpo natuurlijk. Memphis blijft de minste van het veld."

Nederland - Engeland

Nederland gaat naar de finale van het EK, denkt De Mos. Vooral omdat met Engeland volgens hem een 'zwakke en matige' ploeg wacht. "Van de vier landen die over zijn, is Engeland verreweg het minst. Maar we moeten een keer wakker zijn vanaf het begin. Niet zo voorzichtig beginnen. In normale doen met je van dit Engeland kunnen winnen. Maar toernooivoetbal blijft toernooivoetbal. Als Jude Bellingham een keer écht goed is, dan profiteert daar iedereen van."

Aad de Mos laat zijn licht schijnen over Oranje en het EK voetbal.

