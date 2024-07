Bijzondere statistiek voor Stefan de Vrij bij Oranje na cruciaal doelpunt tegen Turkije

Stefan de Vrij was van cruciale waarde bij het Nederlands elftal zaterdagavond in Berlijn. De verdediger had een aantal geweldige onderscheppingen, maar belangrijker nog: hij kopt de 1-1 binnen. Daarmee stopte hij een erg lange reeks zonder doelpunten voor Oranje, die al bijna tien jaar bezig was.

Stefan de Vrij maakte zijn debuut voor het Nederlands elftal in 2012 en moest vervolgens twee jaar wachten op zijn eerste doelpunt voor Nederland. Die maakte hij in de iconische 5-1-overwinning op Spanje. op het WK in 2014. Daarna liep het lekker voor hem, hij scoorde nog een keer tegen Tsjechië én een paar maanden later, in 2015 weer tegen Spanje. Vervolgens moest hij wel erg lang wachten...

Eerste doelpunt in jaren

Namelijk tot zaterdag 6 juli 2024, toen hij de kopbal snoeihard het Turkse doel in kopte. Er zaten maar liefst 3385 dagen tussen die twee doelpunten. Dat is 9 jaar en 97 dagen, een behoorlijke pauze. Hij was eerder al even dichtbij, want tegen Roemenië kopte hij de bal ook bijna erin, alleen ging de bal in het zijnet.

Record bij Ryan Babel

Tegen Turkije ging het dan wél goed en kopte hij de bal snoeihard raak. Daarmee is Ryan Babel nog altijd de speler met de grootste tijd tussen twee doelpunten in. Hij kende eigenlijk twee interlandperiodes en daarom duurde het wat langer.

Hij scoorde tussen 2008 en 2017 niet voor Oranje. Tussen 2010 en 2017 speelde hij niet voor het Nederlands elftal, dus heel gek is dat niet. In 2017 scoorde hij weer. 9 jaar en 174 dagen na zijn laatste goal. Daarmee is hij de recordhouder.

