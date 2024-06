Teleurgestelde Joey Veerman zoekt na drama troost bij vriendin en zoontje: 'Mooiste gevoel dat er is'

Hij speelde waarschijnlijk zijn slechtste wedstrijd in Oranje: Joey Veerman werd na een half uur gewisseld tijdens Nederland - Oostenrijk (2-3). Na afloop zocht de enorm teleurgestelde middenvelder zijn familie op de tribunes op om het debacle te verwerken.

Veerman werd al na een half uur geslachtofferd door bondscoach Ronald Koeman. De PSV'er leverde enorm veel ballen in tijdens de waardeloze openingsfase van het Nederlands elftal en werd naar de kant gehaald. Na zijn wissel plofte hij vol emotie op de reservebank. Vanaf daar zag hij dat Oranje uiteindelijk verloor (2-3) en slechts derde werd in de groep. Daardoor treft Oranje zeer waarschijnlijk een loodzware tegenstander in de achtste finales.

Veerman zocht na de wedstrijd snel de tribunes op, waar zijn familie uiteraard zat. Hij ging snel naar Frenkie Joe, zijn zoontje toe, nam hem op de schoot en praatte ondertussen even bij met zijn vriendin Chantalle Schilder. Het zal ongetwijfeld zijn gegaan over de enorm pijnlijke wissel die plaatsvond voor rust.

Onderonsje gefilmd

Een camera van de NOS filmde het onderonsje van Veerman uitgebreid. Analisten Pierre van Hooijdonk en Rafael van der Vaart hopen dat Veerman snel weer opkrabbelt, mede door dit moment. "Dit heb je ook wel effe nodig", vindt Van der Vaart, die op dat moment ziet dat Veerman zijn zoontje even goed vastpakt. "Het mooiste gevoel wat er is. Dan ga je ook weer een beetje lachen."

Joey Veerman zoekt zijn zoontje Frenkie op na de pijnlijke nederlaag tegen Oostenrijk © screenshot NOS

Chantalle Schilder

Veermans vriendin Schilder vertrok dinsdagochtend vanuit Volendam om op tijd naar Berlijn te komen. Ze was er in het eerste groepsduel ook al bij en was bij de eerder familietraining van Oranje, een dag na de gewonnen wedstrijd (2-1) tegen Polen. Toen was de sfeer ongetwijfeld een stuk beter dan net na de verloren wedstrijd tegen Oostenrijk.

