Nederland als nummer drie naar achtste finales, dit is nu de waarschijnlijke tegenstander

Het Nederlands elftal is als nummer drie geëindigd in Groep D op het EK voetbal. Dat betekent dat de weg naar de achtste finales bekend is. Voorlopig is de groepswinnaar van Groep C de volgende tegenstander van Oranje.

Nederland had zichzelf een goede dienst kunnen bewijzen door niet te verliezen van Oostenrijk. Dan had het een op papier makkelijkere tegenstander kunnen treffen, de nummer twee van Groep F. Nu is het zeer waarschijnlijk de winnaar van Groep C. Op de avond van Nederland - Oostenrijk wordt dat land definitief bekend.

Waar en wanneer speelt Nederland de volgende wedstrijd op het EK? Het Nederlands elftal was gelukkig al geplaatst voor de achtste finales na twee wedstrijden, want dinsdag verloor Oranje van Oostenrijk. Daarmee werd de ploeg van bondscoach Ronald Koeman derde in de poule. Wat betekent dat voor het vervolg van het EK?

Waarschijnlijke tegenstander Oranje

Aangezien nu de nummers drie uit groepen A/C/D/E virtueel door zijn, is de route voorlopig bekend. Wel moeten landen nog hun derde groepswedstrijd spelen, waardoor het kan veranderen. Maar voor nu is de winnaar van C de volgende tegenstander. Dat is nu Engeland, dat nog tegen Slovenië speelt en bij winst zeker is van de koppositie. Daarmee is het dan ook de volgende tegenstander van Nederland.

De rapportcijfers voor Nederland na duel met Oostenrijk: Joey Veerman zakt compleet door het ijs Oranje heeft de koppositie in de groep op een dramatische wijze weggegeven. Er was totaal geen organisatie tegen een agressief spelend Oostenrijk. Nederland werd aan de rechterkant volledig overlopen en was defensief teleurstellend zwak. Kinderlijk liet men mannetjes lopen, waardoor Oostenrijk gemakkelijk dreigend werd. Een topper is dan ook niet aan te wijzen na deze verliespartij.

Denemarken?

Het kan ook nog dat Denemarken de groep wint. Blijft de volgorde van nummers drie hetzelfde, dan is dat het land waar Nederland tegen speelt. De groepswinnaar van C is voorlopig de volgende tegenstander. Maar definitief is dat pas als alle nummers drie bekend zijn. Daarvoor moeten naast Hongarije en Nederland dus ook de beste nummers drie uit groepen C en E komen.

Voorlopige tegenstander Oranje in achtste finales

Derde Engeland (1C)

Is dit eigenlijk een penalty voor Wout Weghorst en Nederland? 'Daar wordt hij wel vastgehouden' Een dramatisch Nederlands elftal verloor dinsdagavond van Oostenrijk (2-3) en liep zo de groepswinst in Groep D mis. In de slotfase werd Wout Weghorst ingebracht om nog een goed resultaat te forceren. Hij kopte nog een flinke kans over het doel. Daar werd hij wel behoorlijk bij gehinderd, waardoor Oranje misschien wel recht had op een pingel.

