Turkse Nederlanders leggen uit waarom ze toeteren na overwinning Turkije: 'Houden ons nog in'

Het is inmiddels niet meer weg te denken in Nederlandse steden waar veel Turken wonen. Wanneer de Turkse nationale voetbalploeg een belangrijke voetbalwedstrijd wint, wordt het centrum overspoeld door een enorm getoeter van auto's, brommers en scooters. Maar waar komt dit fenomeen eigenlijk vandaan?

Om antwoord te geven op die vraag, sprak BN De Stem met enkele Turkse Nederlanders, die vertellen dat het toeteren een traditie is die niet alleen rondom voetbalwedstrijden naar voren komt. Het is een expressie van vreugde die ook rondom grote nationale gebeurtenissen, feestdagen en bruiloften wordt geuit.

Traditionele muziek

Volgens antropoloog Ibrahim Yerden, waarmee BN De Stem onder meer sprak, is de traditie ontstaan bij bruiloften. De bruid wordt dan thuis opgehaald en in een stoet van auto's naar het huis van de bruidegom gebracht. "Door getoeter laat men aan de hele buurt zien dat het een belangrijke dag is", vertelt Yerden.

Groot feest in verschillende Nederlandse steden na zege van Turkije op EK voetbal Nadat Nederland dinsdagavond de kwartfinale haalde, is het ook voor de Turkse gemeenschap in Nederland groot feest. Turkije versloeg Oostenrijk en daardoor nemen Nederland en Turkije het zaterdag in Berlijn tegen elkaar op. In veel Nederlandse steden is het ondertussen groot feest na de wedstrijd.

Toen veel Turken in de jaren 50 naar Nederland trokken, namen ze de gewoonte mee naar Nederland. "Ze hadden nog niet allemaal een auto, maar er werd wel traditionele muziek gespeeld, met onder meer een trommel en een fluit", weet Yerden. Toen de technologie en welvaart toenam voor de tweede generatie Turken, lieten ze hun blijdschap zien door te toeteren in auto's.

Turkse topscorer in opspraak na omstreden groet: schorsing voor clash met Nederland dreigt Merih Demiral werd dinsdagavond de held van Turkije nadat hij met twee treffers zijn land naar de kwartfinale van het EK hielp. Hij vierde zijn tweede treffer echter met de 'wolvengroet', een symbool van de ultranationalistische en extreemrechtse Turkse groepering Grijze Wolven. Die groepering is in Frankrijk sinds 2020 verboden en staat in Duitsland onder toezicht. Niet gek dus dat Demiral voor veel ophef zorgde.

Toeterende Turken

Dat doen ze dus ook rondom voetbal, zowel in Turkije als Nederland de populairste sport. Kenan Aslan vertelt tegen het Brabantse medium dat het in Nederland nog wel meevalt met het getoeter. "We houden ons, zeker na een voetbalwedstrijd, nog in. In Turkije is het nog veel erger."

Oranje

Dinsdag hadden de Turkse Nederlanders alle reden om te toeteren, want toen behaalde Turkije de kwartfinales van het EK door Oostenrijk met 2-1 te verslaan. Het is de derde keer dat de Turken zo ver komen op het Europees kampioenschap. De laatste keer, in 2008, werd zelfs de halve finale gehaald.

Nederland tegen Turkije: geen best onderling resultaat, maar laatste duel geeft veel hoop (ook aan Memphis Depay) Het Nederlands elftal speelt in de kwartfinales van het EK tegen Turkije. Een mooie tegenstander, zeker ook gezien de grote Turkse gemeenschap in ons land. Maar de onderlinge resultaten van Oranje tegen de Turken is niet best.

Turkije treft nu Nederland in de kwartfinale, die zaterdagavond gespeeld wordt. Dat affiche werd nooit eerder afgewerkt op een eindtoernooi. De winnaar van het duel speelt in de halve eindstrijd tegen Engeland of Zwitserland, die eerder op de zaterdagavond tegen elkaar spelen.

Alles over het EK voetbal

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.