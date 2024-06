TV-gids EK 2024: op deze zender kijk je naar Duitsland - Denemarken

Zaterdagavond speelt Duitsland de in de achtste finales van het EK voetbal tegen Denemarken. Beide ploegen verloren nog niet dit EK, maar daar zal in het onderlinge duel verandering in komen. Lees hier op welke zender je moet inschakelen om te zien welk land zijn eerste én laatste verlies van dit EK gaat lijden.

Duitsland freewheelde langs de underdogs in Poule A. Het openingsduel tegen Schotland ging met 5-1 gewonnen, terwijl Hongarije met 2-0 opzij werd gezet. Toen de tegenstand werd opgeschroefd, ging het echter ook direct mis. Althans het duel tegen Zwitserland leverde puntverlies op, maar de Duitsers werden wel groepswinnaar. Een doelpunt in blessuretijd van super sub Niclas Füllkrug voorkwam een Duitse nederlaag. Denemarken lijkt van hetzelfde kaliber als de Zwitsers en dus wordt het interessant om te zien hoe Julian Nagelsmann zijn ploeg zaterdag voor de dag laat komen.

Denemarken lijkt van hetzelfde kaliber als de Zwitsers en dus wordt het interessant om te zien hoe Julian Nagelsmann zijn ploeg zaterdag voor de dag laat komen.

Denemarken bereikte de knock-outfase op minder indrukwekkende wijze. Het speelde driemaal gelijk. De 1-1 tegen Engeland is niet mis, maar remises tegen Slovenië en Servië zijn dan weer niet om over naar huis te schrijven. Het werd voor de Denen zelfs nog erg spannend of ze überhaupt als tweede zouden eindigen in Groep C. Dat lukte wel, op basis van gele kaarten. Omdat Slovenië evenveel punten én exact hetzelfde doelsaldo had, kwam het aan op het aantal geïncasseerde kaarten. Omdat naast zes veldspelers ook de assistent-trainer van Slovenië een gele prent in ontvangst hadden genomen, bleef Denemarken hen voor.

Dat lukte, al ging het lang niet zo overtuigend als werd verwacht.

Zender Duitsland - Denemarken

De achtste finale tussen Duitsland en Denemarken begint om 21.00 uur. Het duel wordt uitgezonden op NPO 1, dat om 20.50 uur naar het stadion schakelt voor de opkomst en volksliederen. Om 20.15 begint NOS Studio Fußball, waarin onder meer vooruitgeblikt zal worden op de wedstrijd.

