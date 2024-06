TV-gids Oranje: op deze zender kijk je naar Nederland - Canada

Nederland neemt het donderdag om 20:45 uur op tegen Canada, in aanloop naar het EK 2024 in Duitsland. Lees hier op welke zender je naar de oefenwedstrijd van Oranje kijkt.

Het is voor bondscoach Ronald Koeman één van de laatste twee wedstrijden om zijn spelers in actie te zien vóór het EK. Op 10 juni wacht namelijk ook nog de uitzwaaiwedstrijd tegen IJsland. Koeman gaf op de persconferentie aan dat alle veldspelers minuten zullen maken in ieder geval één van de twee wedstrijden.

Speelminuten voor alle veldspelers Oranje in oefenduels: 'Daar kan je wel een basiselftal uit opmaken' Het Nederlands elftal speelt in aanloop naar het EK 2024 twee oefenduels. Bondscoach Ronald Koeman maakte woensdag bekend dat alle veldspelers minuten zullen krijgen in die wedstrijden. En, zo verklapte hij: "Na deze twee oefenwedstrijden kun je er denk ik wel een basiselftal uit opmaken."

Dat geldt niet voor de keepers: Bart Verbruggen is tot eerste doelman van Oranje op het EK 2024 benoemd en mag zichzelf tegen Canada en IJsland laten zien. Hij speelde de afgelopen vier EK-kwalificatiewedstrijden ook allemaal en krijgt de voorkeur boven Mark Flekken en Justin Bijlow.

'Dat komt door die periode': bondscoach Ronald Koeman verklaart keuze voor Bart Verbruggen Ronald Koeman heeft tekst en uitleg gegeven waarom Bart Verbruggen eerste doelman is op het EK. Woensdagochtend sijpelde het nieuws al naar buiten dat de keeper van Brighton onder de lat staat in Duitsland en op der persconferentie bevestigde Koeman dat met Verbruggen naast hem.

Zender Nederland - Canada

De wedstrijd tussen Nederland en Canada wordt uitgezonden op NPO 3. Om 20:45 uur wordt er afgetrapt in De Kuip in Rotterdam, maar vanaf 19:55 uur kan je al inschakelen bij de zender voor de voorbeschouwing.

Middenveld van Oranje

De grootste vraag voor Koeman is hoe hij het middenveld gaat invullen. Frenkie de Jong is nog steeds niet fit en Teun Koopmeiners en Tijjani Reijnders sluiten pas ná de eerste oefenwedstrijd van Oranje aan bij de selectie.

Er is dus grote kans dat Ryan Gravenberch, Georginio Wijnaldum, Jerdy Schouten en Joey Veerman minuten gaan maken in deze interland. Ook Xavi Simons kan als middenvelder worden ingezet en in mindere mate ook Cody Gakpo.

Vervanger Frenkie de Jong nog onduidelijk: 'Teun Koopmeiners en Tijjani Reijnders zijn nog opties' Frenkie de Jong zit nog altijd op schema in zijn herstel. Dat is het verhaal dat Ronald Koeman deelde op de persconferentie woensdagmiddag. Donderdag speelt Nederland een oefeninterland tegen Canada. Pas na deze wedstrijd zal Frenkie de Jong zich voegen bij de groepstraining.

Testen met Jeremie Frimpong

Mogelijk gebruikt Koeman deze wedstrijd ook om Jeremie Frimpong als rechtsbuiten te proberen. De rechtervleugelspeler staat ook wel eens op die positie bij Bayer Leverkusen en Koeman gaf al aan ook een rechtsbuiten in hem te zien.

Selectie van Canada

Jesse Marsch, de bondscoach van Canada, reist met zijn twee grote sterren af naar Rotterdam. Alphonso Davies (Bayern München) en Jonathan David (Lille) zijn allebei fit. Bij Canada wordt Davies vaak als linksbuiten opgesteld, waardoor zijn teller al op vijftien doelpunten in 45 interlands staat. Canada is de nummer 49 van de wereld, Nederland staat zevende.