Van Hanegem tempert Oranje-euforie: 'Nu een polonaise beginnen, is echt zwaar overdreven'

Willem van Hanegem denkt niet dat Oranje echt de favoriet is tegen Engeland aanstaande woensdag in de halve finale van het EK. De oud-voetballer vindt dat Nederland net zo weinig heeft laten zien als de Engelsen, maar hij noemt wel een paar uitblinkers bij Oranje.

'Als we heel eerlijk zijn, hebben we echt niet meer laten zien dan de Engelsen', luidt de conclusie van Van Hanegem in het AD. 'Dat is niet om de pret te bederven. Maar een beetje eerlijk naar het spel kijken, hoort er ook bij. En dan is nu een polonaise beginnen echt zwaar overdreven.' Aanstaande woensdag staat Oranje in de halve finale van het EK tegen Engeland.

Duel met Turkije

Van Hanegem denkt dat men in Engeland net zo kijkt naar Oranje als de Nederlanders kijken naar de Engelsen. Dat komt ook zeker door de onzekere slotfase tegen de Turken in de kwartfinale. 'Ik wil niet de chagrijn zijn of de man die geen feestje kan meevieren, maar hoe denk je dat Engeland dan naar ons kijkt? De Turken hadden in de slotfase echt kans op kans op de gelijkmaker.'

Dumfries

Over een aantal spelers van Oranje is Van Hanegem in ieder geval zeker wel tevreden. 'Die Denzel Dumfries, dáár heb je wat aan. Ik heb ze gehoord hoor, de mensen die voor het toernooi zeiden dat Dumfries maar op de bank moest zitten. Maar Oranje kan echt niet zonder deze jongen'

Andere uitblinkers

Naast Dumfries ziet Van Hanegem nog twee uitblinkers bij Oranje, die ook in de defensieve linie rondlopen. 'Bij Micky van de Ven spat het er ook vanaf. En Stefan de Vrij doet het al het hele toernooi op die manier, geconcentreerd en messcherp in de duels.' Van de Ven begon deze wedstrijd nog geen duel in de basis, maar viel wel meerdere malen goed in.

Doelpunt Nederland🚨!



70' Stefan de Vrij



Nederland 1-1 Turkije



Bekijk de wedstrijd live via:https://t.co/4nkvMCkzh8#EURO2024 pic.twitter.com/VlkueIZMZG — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) July 6, 2024

Drie minderen

Toch zag Van Hanegem ook tegen Turkij een aantal spelers die moeite hadden om in hun spel te komen. 'Als je de eerste helft de worsteling van Memphis Depay, Xavi Simons en Tijjani Reijnders zag en hoe moeizaam ons middenveld draait, dan hoeft nog niemand te rekenen op een rondvaart volgende week maandag.'