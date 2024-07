VIDEO | Nederlandse internationals gaan ook in kleedkamer los op Oranje-klassieker

De ontlading was zaterdagavond groot bij de spelers en staf van het Nederlands elftal. Na een bijzonder moeizame eerste helft werd Turkije in de kwartfinale van het EK alsnog verslagen (2-1)en dus zat de stemming er bijzonder goed in.

Op het veld in het Olympisch Stadion in Berlijn zochten de spelers al direct het Oranje-publiek op, waarna het feest losbarstte. De armen gingen om de schouders en iedereen ging van het links naar rechts. Er werd volop meegezongen en gelachen, want Nederland staat in de halve finale van het EK. Engeland is daarin woensdag in Dortmund de tegenstander. De klassieker 'Wij houden van Oranje', klonk uit duizenden kelen.

Ook in de kleedkamer bleek de stemming er nog meer dan prima in te zitten. Onder meer Denzel Dumfries, Nathan Aké, Xavi Simons, Tijjani Reijnders, Matthijs de Ligt en Wout Weghorst maakten er een feestje van. Op de klanken van 'Viva Hollandia' van Wouter Kroes gingen de voetjes van de vloer. Bekijk de beelden hieronder.

Bart Verbruggen was bij de doelpunten al in extase, maar dat werd na het duel nog een tikkeltje erger. "Het was schreeuwen, springen, één en al extase. Wat een geweldige overwinning", omschreef de 21-jarige goalie bij NOS de sfeer in de kleedkamer na de 2-1 overwinning op Turkije.

