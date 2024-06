Video's | Oranje-legioen zet tijdens EK ook Berlijn op z'n kop

Een nieuwe wedstrijddag van het Nederlands eftal op het EK voetbal betekent een nieuwe Oranje-stoet. En de fans zijn weer in topvorm: Berlijn wordt op z'n kop gezet voorafgaand aan het duel tegen Oostenrijk.

"Van links, tududu", het nummer van Snollebollekes is in Nederland al jaren bekend, maar komt nu ook omhoog in de Duitse hitlijsten op Spotify. Ook niet gek: de Nederlandse fans hebben al drie Duitse steden op z'n kop gezet tijdens het EK 2024.

Nadat Hamburg (Polen - Nederland) en Leipzig (Nederland - Frankrijk) is nu dus ook de Duitse hoofdstad, Berlijn, aan de beurt. Het Nederlands elftal hoopt dinsdag de eerste plek in Groep D te bemachtigen. Daar is een zege op Oostenrijk voor nodig en het liefst met ruime cijfers. Frankrijk heeft namelijk ook vier punten en nagenoeg hetzelfde doelsaldo (2-1 voor Nederland en 1-0 voor Frankrijk).

EK-winnaar John van 't Schip ook aanwezig

In Berlijn wordt voorafgaand aan de wedstrijd dus ook flink gefeest. John van 't Schip, die een groot deel van afgelopen seizoen aan het roer stond bij Ajax, deelde ook mee in de feestvreugde. "Echt kippenvel", zegt Van 't Schip als hij de stoet ziet. Hij was onderdeel van de selectie van Nederland dat in 1988 kampioen werd, ook in Duitsland. De finale werd toen in Berlijn gespeeld, waar Oranje nu dus ook speelt.

De spelers van Nederland zeggen stuk voor stuk veel te hebben aan de ongelooflijke support vanaf de straten en de tribunes. Memphis Depay deelde al beelden van de stoet op zijn Instagram en ook andere spelers prezen de Oranje-fans.

