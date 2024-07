Vivianne Miedema naar Manchester City, Nederlandse spits gaat spelen met opvallend rugnummer

Vivianne Miedema heeft getekend bij een nieuwe club. Vorige maand verliet ze Arsenal transfervrij. Over haar toekomst was veel gespeculeer, maar daar is nu een einde aan gekomen. Haar nieuwe club is Manchester City.

Dat maakte de Engelse ploeg vrijdagochtend bekend. De 27-jarige Oranje Leeuwin is de eerste zomeraanwinst van City en ze tekent in Manchester een contract voor drie seizoenen. Ze krijgt een opvallend rugnummer. Als spits moet ze het doen met nummer 6 op haar shirt.

The one you've been waiting for...



Welcome to City, @VivianneMiedema! 🩵 — Manchester City (@ManCity) July 5, 2024

"Ik denk dat deze club het beste voor me is nu. Uiteindelijk was het een makkelijke beslissing", zegt Miedema op de site van haar nieuwe club. "Ik heb altijd gezegd dat ik met de beste speelsters om me heen wil voetballen en ik denk dat City de beste voetbalsters ter wereld heeft."

Blessure

Ze komt ook nog even terug op haar blessure. "De afgelopen twee jaar heb ik lang niet zoveel kunnen voetballen als ik wilde. Maar ik denk en hoop dat mijn beste jaren nog steeds moeten komen. Hopelijk helpen de meiden me hier en brengen ze het beste in me naar boven. City heeft dezelfde ambities als ik: de Premier League en andere titels winnen."

Topscorer

Miedema is de topscorer aller tijden van het Nederlands elftal. Ze scoorde liefst 95 goals in 118 wedstrijden voor de Oranje Leeuwinnen. Ze mag zich van haar nieuwe club melden in Zeist voor de EK-kwalificatiewedstrijden met Nederland tegen Italië en Noorwegen. Eind juli sluit ze aan bij haar nieuwe ploeg.