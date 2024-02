Voetbalmascotte beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag: 'Voelde zijn zweet door het kostuum komen'

In Brazilië is een voetbalmascotte beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Een vrouwelijke journalist plaatste haar verhaal op sociale media, waarna de politie het incident is gaan onderzoeken.

Na een winnende goal van Internacional zou de mascotte haar flink geknuffeld hebben en haar hoofd naar hem toe zou hebben gedrukt. Verder zou de knuffel veel te hard zijn geweest en te lang duren. Ook zou de mascotte kusgebaren onder zijn pak hebben gemaakt.

Zweet

"Ik hoorde hem kusgeluiden maken en ik voelde zijn zweet door het pak heen. Ik was de enige vrouw aan die kant van het veld. Er waren wel andere journalisten, maar hij deed dit alleen bij mij", vertelt journaliste Gisele Kumpel. Verder noemt zij de man een 'idioot' en 'crimineel' voor de desbetreffende acties.

Ondertussen is de politie een onderzoek begonnen naar de acties van de man in het mascottepak. International heeft daarbij ook alle beelden van die kant van het veld overhandigd. De man achter Saci (de naam van de mascotte) is door de club per direct geschorst in afwachting van de uitkomsten van het onderzoek.