Waarom er geen troostfinale (strijd om plek drie) is op het EK 2024

De verliezers in de halve finale op het EK voetbal mogen hun spullen pakken en naar huis. Zij hoeven zich niet meer op te maken voor de troostfinale, de strijd om plek drie.

Op het WK is er altijd nog een troostfinale. Zo won Nederland in 2014 nog de strijd om plek drie tegen Brazilië, met 3-0. Toch een medaille voor de Oranje-selectie. Maar als het Nederlands elftal er woensdag uitvliegt tegen Engeland, is er dus geen strijd meer om het brons. Waarom niet?

Derde plekken Nederland

De reden is simpel: de UEFA vindt het seizoen al lang genoeg voor de spelers. Het zou voor de verliezers in de halve finale nog een zevende wedstrijd betekenen. Al sinds 1980 mogen twee landen de derde plek op het EK delen. Het Nederlands elftal werd gedeeld derde in 1992, 2000 en 2004.

De spelers van Frankrijk gaan na de nederlaag tegen Spanje op dinsdagavond dus naar huis. Spanje was met 2-1 te sterk en neemt het zondag in de finale van het EK op tegen Nederland of Engeland.

Oranje in de halve finale

Oranje behaalde door de zege op Turkije voor de zesde keer een halve finale van het EK voetbal. Pas één keer haalde het vervolgens ook de finale, die ook werd gewonnen. In 1988 was Nederland de beste van Europa, door de Sovjet-Unie met 2-0 te verslaan. Marco van Basten en Ruud Gullit maakten toen de doelpunten. Ronald Koeman stond destijds centraal achterin bij Nederland en is nu de bondscoach van het huidige Nederlands elftal.

Ronald Koeman tegen Engeland

Als er iemand is die weet hoe je Engeland moet verslaan, is het Koeman wel. In 1993 ontsnapte hij aan een rode kaart na het vasthouden van een doorgebroken speler en even later scoorde hij in het duel tegen de Engelsen. Het werd uiteindelijk 2-0, waardoor Nederland wél naar het WK van 1994 ging en Engeland niet.

Alles over het EK voetbal

