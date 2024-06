Waarom Oranje-international Jeremie Frimpong zijn interviews niet in het Nederlands, maar in het Engels doet

Hij is dit EK een van de opvallende spelers van het Nederlands elftal: Jeremie Frimpong. Hij werd na een ijzersterk seizoen bij Bayer Leverkusen opgeroepen voor Oranje. Wat opvalt is dat hij zijn interviews altijd in het Engels doet. Waarom is dat?

Om antwoord te vinden op die vraag, moeten we even terug in de tijd. Frimpong werd in 2000 'gewoon' in Amsterdam geboren. Al op zevenjarige leeftijd verliet Frimpong, die Ghanese ouders heeft, Nederland. Hij verhuisde naar Engeland en werd daar op jonge leeftijd opgepikt door Manchester City.

Bij de topclub, waar Frimpong in meerdere jeugdelftallen speelde, spreken ze uiteraard Engels. in 2019 vertrok Frimpong naar het Schotse Celtic, waar uiteraard ook geen Nederland wordt gesproken. Sinds 2021 speelt hij met succes voor het Duitse Bayer Leverkusen, waar hij dit jaar ongeslagen kampioen werd en de nationale beker pakte.

Steeds beter in Nederlands

Frimpong speelde wel voor verschillende jeugdelftallen én het 'echte' Nederlands elftal, waardoor zijn Nederlands steeds een klein beetje beter wordt. Zo kan de rechterverdediger/aanvaller de voetbaltermen wel gewoon in het Nederlands verstaan en weet hij wel een aantal woorden. Interviews doet hij toch nog gewoon in het Engels, al bleek hij vlak voor de Europa League-finale tegen Atalanta Bergamo de laatste vraag ook in het Nederlands te kunnen beantwoorden.

In de oefenduel tegen Canada, vlak voor het EK, liet uitblinker Frimpong weten dat zijn Nederlands inderdaad vooruit gaat. Overigens spreekt zijn zus wel vloeiend Nederlands, waardoor hij ook binnen zijn familie de nodige hulp krijgt. Voorlopig gaan de interviews nog in het Engels. "Zeker de voetbaltermen snap ik, maar echte gesprekken... Dat komt eraan. Ik ben nog druk aan het leren."

Invaller tegen Polen

Hoewel Frimpong een uitstekend seizoen kende en indruk maakte in de oefencampagne, moest hij het tijdens het eerste groepsduel met Polen doen met een invalbeurt. Of hij tegen Frankrijk of Oostenrijk wel start, is afwachten. Mocht Nederland ver komen in het toernooi, maakt dat de kans op speeltijd natuurlijk veel groter voor Frimpong. En dan zal zijn Nederlands er ongetwijfeld nog sneller op vooruit gaan, zo tussen alle andere spelers van Oranje.

