Wim Kieft roept Jan Boskamp op het matje over Feyenoord-spits: 'Jij zei toch dat hij goed was'

Wim Kieft heeft Jan Boskamp maandagavond even op het matje geroepen aangaande Ayase Ueda. De analist en oerfan van de Rotterdammers had de oud-voetballer van onder andere Ajax dat de Japanner een sterke spits was. Kieft ziet dit er echter nog niet uitkomen.

Kieft gaf eerder tijdens Feyenoord - AS Roma al aan dat hij de Japanner nog niet veel had gezien. Ueda mocht die wedstrijd in de basis beginnen, aangezien vaste spits Santiago Gimenez nog niet wedstrijdfit was. Het lukte Ueda dus niet om te scoren. Tot nu toe maakte de spits één goal in het shirt van Feyenoord.

'Wat heb je er dan aan?'

Kieft gaat al vroeg in de uitzending van Veronica Offside de discussie aan met tafelgenoot Boskamp. "Daar wilde ik het met Jan nog even over hebben. Jij hebt gezegd dat die Ueda een hele goede speler is, maar waarom zien we dat dan niet. Hij moet nu natuurlijk in de zestien meter spelen. Als hij dat niet kan, waarom hebben ze hem dan gehaald. Arne Slot bepaalt wel wie er binnen komt bij Feyenoord en die speelt heel aanvallend voetbal. Wat heb je dan aan een spits die goed is in de counter."