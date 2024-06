Woedende fans verlaten stadion en missen comeback Engeland tegen Slowakije op EK

Engeland ontsnapte zondag ternauwernood aan uitschakeling op het EK door een omhaal van Jude Bellingham in de 95e minuut. Harry Kane kopte Engeland vervolgens alsnog naar de kwartfinales, maar een aantal fans waren op dat moment al vertrokken en hebben daar niets van gezien.

Engeland speelde net als eerder dit toernooi wederom een matige wedstrijd tegen de Slowaken in de achtste finales en uitschakeling dreigde na de 0-1 van Ivan Schranz. De fans hadden hun spelers eerder in het duel al op een enorm fluitconcert getrakteerd en een aantal van hen had er geen enkel vertrouwen meer in.

Weergaloze actie Jude Bellingham redt zwak Engeland van afgang tegen Slowakije op EK Slowakije leek op het EK voor een van de grootste stunts uit de geschiedenis te gaan zorgen door Engeland uit te schakelen, maar toen was daar Jude Bellingham. Hij bleek samen met Harry Kane de redder in nood: 2-1. Nu wacht Zwitserland in de kwartfinales.

Fans missen doelpunten

Zij besloten nog voor het laatste fluitsignaal om het stadion in Gelsenkirchen te verlaten en werden daar opgevangen door een verslaggever. "Wat vonden jullie van het spel?", vraagt hij de supporters. "Shite", reageren ze nogal duidelijk. Ook roepen ze om het vertrek van de Engelse bondscoach Gareth Southgate.

Analysis from some of the England fans leaving the stadium early. pic.twitter.com/0TDzcbdl1x — Tyrone Francis (@TJFrancisLive) June 30, 2024

Helaas zijn er geen beelden van het moment waarop ze te horen krijgen dat Bellingham hun land alsnog op gelijke hoogte heeft geschoten. De speler van Real Madrid zorgde met een omhaal voor de 1-1 in de blessuretijd. Vervolgens maakte Kane in de eerste minuut van de verlenging het winnende doelpunt. Ook die zagen de weggelopen fans niet.

Zwitserland wacht

Toch zal de kritiek in Engeland er niet minder om worden. Na de bedroevende groepsduels was het ook tegen Slowakije niet best. In de kwartfinale zal het niveau omhoog moeten, want dan treft Engeland het verrassende Zwitserland. De Zwitsers schakelden zaterdag titelverdediger Italië uit. Het is de vraag of de weggelopen fans dan weer van de partij zijn.

