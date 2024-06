Weergaloze actie Jude Bellingham redt zwak Engeland van afgang tegen Slowakije op EK

Slowakije leek op het EK voor een van de grootste stunts uit de geschiedenis te gaan zorgen door Engeland uit te schakelen, maar toen was daar Jude Bellingham. Hij bleek samen met Harry Kane de redder in nood: 2-1. Nu wacht Zwitserland in de kwartfinales.

De Engelse media stonden al klaar om de Engelse ploeg volledig af te fikken, maar Bellingham zorgde in extremis toch nog voor een verlenging. Een verre inworp werd doorgekopt en toen had Bellingham een kunststukje in huis. Hij zorgde met een omhaal toch nog voor de 1-1.

Harry Kane kopte Engeland in de eerste minuut van de verlenging vervolgens op 2-1. De ploeg van bondscoach Gareth Southgate, die al flink onder vuur lag, bleef daarmee een hoop ellende in eigen land bespaard.

Inspiratieloos begin

Slowakije was eerder in het duel op voorsprong gekomen. Engeland ontsnapte nog toen Lukas Haraslin een grote kans liet liggen, maar in de 25e minuut had de ploeg van Southgate minder geluk.

David Strelec vond de bal net buiten het strafschopgebied voor zijn voeten en gaf de bal precies op maat voor de doorgelopen Ivan Schranz, die koel bleef en de Slowaken op voorsprong schoot. Schranz maakte alweer zijn derde doelpunt dit EK en is daarmee gedeeld topscorer met Georges Mikautadze van Georgië.

Doelpunt Slowakije🚨!



25' Ivan Schranz



Engeland 0-1 Slowakije



Bekijk de wedstrijd live via:https://t.co/QlWLdX4tVj#EURO2024 pic.twitter.com/CHDWf9PU1j — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) June 30, 2024

Afgekeurde goal na fluitconcerten

Die voorsprong was absoluut niet onverdiend en de Engelse fans waren helemaal klaar met hun inspiratieloze elftal. Vanaf de tribunes kwamen er fluitconcerten. De druk op Southgate was in eigen land al flink opgevoerd na de dramatische wedstrijden in de groepsfase.

Engeland kwam na de rust beter voor de dag en Phil Foden, die eerder deze week terugvloog naar huis om bij de geboorte van zijn kind te zijn, schoot dan ook de 1-1 binnen. Slowakije kreeg echter goed nieuws toen de VAR de beelden nog eens had bekeken. De Engelse aanvaller stond buitenspel en dus ging het feest niet door.

Bellingham de reddende engel

Voor Slowakije was toen wel duidelijk dat het er alles aan moest doen om de boel dicht te houden. Southgate besloot pas na 65 minuten in te grijpen door Cole Palmer, goed voor 22 doelpunten in de Premier League dit seizoen, in de ploeg te brengen voor verdediger Kieran Trippier. Spits Harry Kane kreeg een kwartier voor tijd een grote kopkans, maar knikte naast. De hoop leek vervlogen toen Declan Rice nog de paal raakte, maar toen was daar Bellingham.

Doelpunt Engeland🚨!



95' Jude Bellingham



Engeland 1-1 Slowakije



Bekijk de wedstrijd live via:https://t.co/QlWLdX4tVj#EURO2024 pic.twitter.com/wxz2P5urGS — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) June 30, 2024

De Engelsman kreeg de bal na een inworp iets achter zich en bedacht zich geen moment: met een omhaal zorgde hij voor de gelijkmaker en dus werd het toch nog verlengen. Slowakije moest even bijkomen van die klap, want in de eerste minuut van de verlenging kopte Kane de Engelsen op voorsprong.

Zwak Engeland voorkomt afgang

Het geloof en de krachten vloeiden daarna weg bij de Slowaken. Peter Pekarik kreeg nog wel een kans op de 2-2, maar hij kon het net niet vinden. Engeland kwam daarna niet meer in de problemen en voorkwam een van de grootste decepties uit de geschiedenis.

De Engelsen mogen zich nu opmaken voor een duel in de kwartfinale tegen Zwitserland, dat zaterdag te sterk was voor titelverdediger Italië. Het is de vraag of ze dat rustig kunnen doen, want de Engelse media zal de druk wederom flink gaan opvoeren na opnieuw een weinig overtuigend optreden.

